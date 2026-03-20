Gazze'ye Yardımda Çöküş: Yüzde 80 Düşüş

20.03.2026 11:14
İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Gazze'ye insani yardım yüzde 80 azaldı, gıda fiyatları fırladı.

TEL İsrail'in ABD ile birlikte 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından insani krizle boğuşan Gazze Şeridi'ne giren yardım miktarında yüzde 80 düşüş yaşandığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin ABD'nin Gazze Anlaşması'nı denetlemek amacıyla İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin verilerine dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin İran'a saldırıları başlatmasıyla tüm sınır kapılarını kapattığı Gazze'de insani yardım miktarında ciddi düşüş olduğu belirtildi.

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar öncesi bölgeye haftalık 4 bin 200 insani yardım tırının girdiği ancak, saldırıların başladığı ilk hafta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarını kapatma kararıyla bu sayının 590'a düştüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne giren insani yardım tırı sayısının saldırıların ikinci haftasında yalnızca 1137'de kaldığına dikkat çekildi.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutacağını açıklamıştı.

ABD baskısıyla söz konusu kararından geri adım atmak zorunda kaldığı basına yansıyan İsrail, 3 Mart'ta Kerem Ebu Salim daha sonra ise Refah Sınır Kapısı'nı sınırlı olarak yeniden açmıştı.

Gazze'de gıda fiyatlarında keskin artış

İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle yeterli insani yardıma erişemeyen Gazze Şeridi'nde gıda fiyatlarında keskin bir artış görüldüğü kaydedildi.

İran'a saldırılar öncesi 1,5 dolar olan domatesin fiyatının 4 dolara çıktığı, 25 kilogramlık bir çuval unun fiyatının son yirmi günde 3 kat artarak 32 dolara yükseldiği belirtildi.

Yemeklik yağ ve konserve ürünlerinin ise neredeyse tamamen tükendiği vurgulandı.

Gazze'de sağlık altyapısı yeterli tıbbi malzeme girişi olmadığı için çökmenin eşiğinde

Haberde, İsrail saldırıları nedeniyle on binlerce sivilin öldüğü Gazze Şeridi'nde hastanelerde de tıbbi malzeme sıkıntısının baş gösterdiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanelerde jeneratörler için gerekli malzeme ve yakıtın tedarik edilememesi nedeniyle sağlık altyapısının çökmek üzere olduğu aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamalarda da Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerinin İsrail tarafından sıkı kısıtlamaya tabi tutulması nedeniyle tıbbi malzeme ve ilaç kıtlığı uyarısında bulunuluyor.

İnsani kriz

Gazze'deki Filistinliler, yürürlükte olduğu belirtilen ateşkes anlaşmasına rağmen somut bir iyileşme göstermeyen ağır bir insani krizle karşı karşıya.

Bu durum, İsrail'in geçiş noktalarını açmaması ve kararlaştırılan miktarda gıda, yardım ve tıbbi malzemenin girişine izin vermemesiyle daha da derinleşiyor.

Sağlık Bakanlığına göre İsrail, Gazze'ye giren tıbbi yardım kamyonlarını aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düşürerek ilaç ve malzeme kıtlığını kritik seviyeye taşıdı.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları nedeniyle 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 binden fazlası yaralandı. Sivil altyapının yüzde 90'ı zarar gördü.

Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA

