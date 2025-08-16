Gazze'ye Yetersiz Yardım: Sadece Yüzde 15 Ulaşıyor - Son Dakika
Gazze'ye Yetersiz Yardım: Sadece Yüzde 15 Ulaşıyor

16.08.2025 00:15
Gazze, son 19 günde gereken yardım tırlarının yalnızca yüzde 15'ine izin verildiğini açıkladı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, son 19 günde bölgeye 1671 yardım tırının geçişine izin verildiğini, bunun beklenen miktarın sadece yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğunu duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in "açlık ve kaos" politikası kapsamında, birçok yardım tırının çalındığı ve güvenliğinin sağlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Son 19 gün içinde Gazze Şeridi'ne toplam 1671 yardım tırı giriş yaptı. Oysa aynı süre zarfında asgari düzeyde ihtiyaçların karşılanabilmesi için 11 bin 400 tırın girmesi gerekiyordu. Giriş yapan tırların çoğu yağmalandı. İşgalci İsrail, yeterli miktarda yardım tırının girişine engel olmaya, girenlerin güvenliğini sağlamamaya ve sınır kapılarını kapalı tutmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sadece çarşamba ve perşembe günleri 1200 tırdan 136'sının bölgeye giriş yapabildiği ve çoğunun yağmalandığı belirtildi.

Bölgeye giren yardımların asgari düzeydeki ihtiyaçların sadece yüzde 15'ine denk geldiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in, yeterli miktarda yardım tırının girişini engellediği, sınır kapılarını kapatmayı sürdürdüğü ve insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını baltaladığı vurgulandı.

Yardım tırlarının çoğu yağmalandı

Ayrıca yardım tırlarının çoğunun da yağmalandığı bilgisi paylaşıldı.

Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in Filistin halkının direnişine darbe indirmek için sistematik şekilde uyguladığı aç bırakma ve kaos mühendisliği politikası kapsamında kasıtlı bir güvenlik boşluğu oluşturduğunu; yağma ve soygunun bu atmosferde gerçekleştiği aktarıldı.

İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle bölgedeki altyapının neredeyse tamamen çöktüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çeşitli yardım malzemeleri yüklü günlük 600'den fazla tırın bölgeye girişine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası topluma, "sınır kapılarının açılması, özellikle gıda, bebek maması ve hayati öneme sahip ilaçlar olmak üzere yardım akışının sağlanması için ciddi adımlar atılması ve İsrail'in sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

