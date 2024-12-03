Gazze'yi Yönetmenin Maliyeti 6,8 Milyar Dolar - Son Dakika
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Gazze'yi Yönetmenin Maliyeti 6,8 Milyar Dolar

İsrail, Gazze Şeridi'nde askeri yönetimin yıllık maliyetini 6,8 milyar dolar olarak öngördü.

03.12.2024 19:20
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İsrail medyası, Gazze Şeridi'ni yönetmenin maliyetinin yıllık yaklaşık 6,8 milyar doları bulacağını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından konuya dair bir rapor hazırlandı. Buna göre, güvenlik birimleri Gazze Şeridi'nde askeri yönetim kurmanın maliyetinin yıllık en az 25 milyar şekel (yaklaşık 6,8 milyar dolar) olacağını öngörüyor.

Raporda ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki askeri kuvvetleri finanse etmek için de ihtiyaç duyulan tahmini meblağın yaklaşık 20 milyar şekel (5,4 milyar dolar) olacağı aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli nüfusa yönelik asgari sivil hizmetlerin ek maliyetinin ise yıllık 5 ila 10 milyar şekel (1,3-2,7 milyar dolar) arasında değişebileceği kaydedildi.

İsrailli analistler ve muhalifler, son aylarda Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde ateşkesi reddederek askeri yönetim dayatmaya çalıştığını ifade ediyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'nin işgal edilmesi, burada yerleşim birimleri kurulması ve Filistinlilerin yerinden edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Smotrich, geçen hafta İsrail Yerleşim Konseyinin Batı Şeria'daki konferansında Gazze Şeridi'nin işgalinin ekonomik sonuçlarına ilişkin şunları söylemişti:

"Maliyetler konusunda beni korkutuyorlar. Bundan daha büyük bir yalan olamaz. Bana bunun 5 milyar dolara mal olacağı söylendi ama en fazla birkaç yüz milyona mal olur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'yi Yönetmenin Maliyeti 6,8 Milyar Dolar - Son Dakika

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