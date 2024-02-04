Gazzeli Çocuklar İsrail Saldırılarından Uzaklaşmak İçin Salıncakta Oynuyor

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İsrail'in 4 aydır aralıksız saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Gazzeli çocuklar, göç ettikleri Refah kentinde bir salıncağın etrafında toplanarak İsrail saldırılarının neden olduğu acılardan bir nebze de olsa uzaklaşıyor.

Saldırıların başlangıcından bu yana Gazzeli çocuklar oyun oynayacak güvenli bir yer bulamadı. Özellikle devam eden İsrail bombardımanının gölgesinde, bu durum üzerlerindeki psikolojik baskıları daha da artırdı.

Çocukların yaşadığı acılara tanık olan Filistinli genç Muhammed Aşur ise çocukları olumsuz ruh halinden çıkarmak için sadece ramazan ayı ve tatil günlerinde ortaya çıkardığı salıncağı çalıştırmaya karar verdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr Aralık 2023'te yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi, çocuklar için dünyadaki en tehlikeli yer haline geldi." demişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

"Savaşı, bombalamayı ve korkuyu unutmaya geliyoruz"

Filistinli kız çocuğu Halla Berakat, AA muhabirine, "Her gün salıncakta oynamaya, neşe ve mutluluk içinde yaşamaya, savaşı, bombalamayı ve korkuyu unutmaya geliyoruz." dedi.

Filistinli çocukların İsrail'in saldırılarında büyük haksızlığa uğradığını dile getiren Berakat, "Salıncakla oynamak hem eğlenmemizi sağlıyor hem her gün bombardıman ve füze seslerinden dolayı yaşadığımız korku ve dehşeti unutturuyor." diye konuştu.

Berakat, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nden annesi ve küçük kardeşleriyle kaçtıklarını babasının ise evlerini terk etmediğini söyledi.

Evine geri dönme ümidini kaybetmeyen Berakat, "Yazıklar olsun! Çocuk ve kadınları öldürdüler. Gazze'de savaşın yaşandığı bölgelerde kalanlar için endişeleniyoruz. Allah'ın izniyle savaş bittiğinde onlara sağ salim kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Gazzeli çocuk Bessam Berakat ise İsrail'in saldırılarının acımasız ve zor olduğunu dile getirerek tüm bunları unutmak ve bir nebze olsun eğlenmek için her gün salıncakla oynamaya geldiklerini söyledi.

Psikolojik baskıyı hafifletme girişimi

Salıncağı çalıştıran Filistinli genç Aşur da salıncağı sadece ramazan ayı, bayram ve okul tatillerinde kullandığını ancak devam eden savaş ve çocukların maruz kaldığı büyük psikolojik baskılar nedeniyle bu zamanda da çıkarma gereği duyduğunu ifade etti.

Savaştan yorgun düşen çocukların hayatlarına biraz da olsa eğlence katmak için salıncağı çalıştırdığını ifade eden Aşur, "Beş yıldır bu salıncağın sahibiyim ve küçük bir gelir elde etmek için belirli zamanlarda işletiyorum ama savaşın başlamasıyla birlikte çocuklar için bedava işletmeye karar verdim." dedi.

Aşur, "İsrail bu acımasız saldırılarda çok şiddetli şekilde çocukları hedef aldı. Çocuk olmaları onları bombalardan maalesef kurtaramadı. Ben de onları mutlu etmek, savaş ortamından çıkarmak ve yaşadıkları acıları unutmaları için bu salıncağı çalıştırmaya karar verdim." diye konuştu.

Saldırıların neden olduğu acıları derinden hissettiklerini vurgulayan Aşur, çocukların oynamasına yardımcı olmaktan, acılarını dindirmekten ve yüzlerini yeniden gülümsetmekten ise büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.