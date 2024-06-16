Gazzeliler Kurban Bayramı'nı İsrail saldırılarında ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek karşıladı

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Gazze'deki Filistinliler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü yıkıcı saldırılarda hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Filistinli kadın Ümmü Ahmed Helles, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentindeki mezarlıklardan birinde AA muhabirine İsrail saldırılarında ölen oğlunun mezarının yanında oturarak duyduğu derin üzüntüyü anlattı.

Oğluyla anılarını aktaran acılı anne, oğlunun bu yıl Kurban Bayramı sevincini paylaşamamasından derin acı duyduğunu ifade etti.

Acılı anne Helles, "Saldırılar nedeniyle Gazze'den güneye taşındık ama bombardıman bizi buldu ve 21 yaşındaki oğlum şehit oldu." dedi.

Oğlunun ruhu için dua ettiğini ve ona Allah'tan merhamet dilediğini aktaran Filistinli anne, "Saldırılar Gazze Şeridi'ndeki her şeyi yok etti. Biz güvenlik ve barış istiyoruz; saldırıların sona ermesini diliyoruz." dedi.

Tekerlekli sandalyede mezarlık ziyareti

İsrail'in saldırıları sonucu ayaklarından yaralanan Mecdi Abdu Rabbuh da damadının mezarını tekerlekli sandalyesinde ziyaret etti.

Abdu Rabbuh damadını kaybetmekten dolayı derin üzüntü duyduğunu dile getirerek İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki masum kişilere karşı yürüttüğü acımasız saldırıların sona ermesi temennisinde bulundu.

"Kızımın eşinin Kurban Bayramı'nda kabrini ziyaret edip dua ediyorum. Kendisi yaralı bir genci tedavi ederken şehit oldu." diyen Abdu Rabbuh, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşıyorduk ancak saldırılarda evimiz yıkıldığı için Deyr el-Belah'a taşındık. İsrail saldırıları durmadı ben de yaralandım ve ailemden birçok kişi şehit oldu.

Bu yıl bayramın atmosferi önceki bayramlardan tamamen farklı, ne bir sevinç ne de bir keyif var. Gazze Şeridi'nde yaşayanlar, saldırılar öncesi bayramlarda olduğu gibi bayram sevincini hissetmiyorlar, çünkü Gazze'deki herkes sevdiklerini veya evini kaybetti."

Abdu Rabbuh, Gazze Şeridi'nde her eve hüzün ve acının hakim olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 37 bin 337'ye yükseldi.