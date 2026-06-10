GDAÜ Zirvesi Sofya'da Başladı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Zirvesi başladı.

Bulgaristan'ın dönem başkanlığını yürüttüğü GDAÜ Devlet ve Hükümet Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, sürecin bölgesel güvenlik sistemi ile enerji, ulaşım ve dijital bağlantı altyapısının geliştirilmesi yönünde ilerlemeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yotova, zirvenin temasının "İstikrarlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bölgesel Birliğin Güçlendirilmesi" olduğunu vurgulayarak, birliğin bölge için stratejik bir kaynak, güvenlik aracı ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu olduğunu söyledi.

GDAÜ'nün bugün bölgesel işbirliğinin temel platformlarından biri haline geldiğini aktaran Yotova, sürecin Avrupa entegrasyonuna açılan bir kapı ve bölgesel dönüşümün itici gücü olduğunu söyledi.

Yotova, Bulgaristan'ın Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifini desteklediğini kaydederek, "Bulgaristan'ın tutumu her zaman, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa ailesinin bir parçası olması gerektiği yönünde olmuştur. Ancak bunun için kriterlerin karşılanması, somut sonuçlar elde edilmesi, sorumluluk üstlenilmesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temel değerlerine saygı gösterilmesi gerekir. Bu değerlerin başında insan haklarının korunması gelir. AB yalnızca ortak bir pazar değil, aynı zamanda ortak değerler bütünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin farklı ekonomik, enerji ve ulaşım koridorları için köprü potansiyeline sahip olduğuna inandığını aktaran Yotova, "Bölgemiz, Avrupa'nın enerji çeşitlendirmesi için kilit bir faktöre dönüşebilir, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı eksenlerinde bağlantının gelişmesine katkı sağlayabilir ve krizlere, hibrit tehditlere ve jeoekonomik bağımlılıklara karşı Avrupa'nın dayanıklılığını güçlendirebilir." dedi.

Yotova, bölgenin stratejik özerklik açısından Avrupa için model olabileceğini belirterek, gelecek on yıl için ulaşım, enerji ve dijital koridorların geliştirilmesi, siber güvenlikte koordinasyonun artırılması ve krizlere ortak müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.