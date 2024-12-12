Gebe Okulu'ndan Anne Adaylarına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gebe Okulu'ndan Anne Adaylarına Destek

Gebe Okulu\'ndan Anne Adaylarına Destek

Mardin Hastanesi'nde ücretsiz geçen gebe okulunda 3 bin anne adayı eğitiliyor, sağlıklı doğum için hazırlık yapıyor.

12.12.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adayları eğitim alıyor.

Merkez Artuklu ilçesindeki 10 yıldır "Bebek Dostu" ve bu ay da "Anne Dostu Hastane" unvanını alan hastanede, 7 yıldır gebe okulu ücretsiz hizmet veriyor.

Geçen yıl 2 bin 500 anne adayı sertifika alırken, bu yıl sayının 3 bini geçmesi bekleniyor.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, yaptığı açıklamada, 6 Aralık 2024 itibarıyla "Anne Dostu Hastane" unvanını almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu kapsamda bir çok işlemin yapıldığı hastanede gebe okulunun da hizmet verdiğini aktaran Yeşil, şöyle konuştu:

"Gebe okulunda anne ve baba adayları daha bilinçli daha sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlamak istiyoruz. Sürekli aktif olarak çalışan uzman fizyoterapist, diyetisyen, ebe ve hekimlerin oluşturduğu ekip, anne ve baba adaylarına gerekli eğitimleri verilmekte."

Gebe okulunda eğitim aldıktan sonra ikinci çocuğunu doğuran Anne Fatma Güvenç ise gebe okuluna teşekkür ziyaretinde bulundu.

Güvenç, ikinci çocuğu için eğitim aldığını belirterek,"Çok memnun kaldım. Gayet güzeldi. Herkese burayı tavsiye ediyorum." dedi.

Baba Tayfun Güvenç de çok faydalı bir eğitim süreci geçirdiklerini bundan dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, mardin, Eğitim, Sağlık, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebe Okulu'ndan Anne Adaylarına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
00:01 ABD, Suriye’deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz
23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:21 Kerem Demirbay’dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
23:16 Sosyal medya platformları çöktü, Twitter’dan paylaşım gecikmedi Sosyal medya platformları çöktü, Twitter'dan paylaşım gecikmedi
23:07 Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı’nın verdiği yemeğe katıldı Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı'nın verdiği yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 18:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Gebe Okulu'ndan Anne Adaylarına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.