 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze Belediye Başkanı Kamyon ve Tır Parkı'nın 3. etabını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze Belediye Başkanı Kamyon ve Tır Parkı'nın 3. etabını inceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tamamlanan Kamyon ve Tır Parkı'nın 3. etabında incelemelerde bulundu. Park, 8 adet depo, ara kat ofisler, yükleme platformu ve diğer donatılarıyla hizmet verecek.

Gebze Belediye Başkanı Kamyon ve Tır Parkı\'nın 3. etabını inceledi
15.12.2023 - 12:29,
Abone Ol

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapımı tamamlanan Kamyon ve Tır Parkı'nın 3. etabında incelemelerde bulundu.

Gebze Belediyesi Kamyon ve Tır Parkı 3. etabı 1850 metrekarelik alan üzerinde, 8 adet depo, ara kat ofisler, yükleme platformu ve diğer donatıları barındırıyor.

Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Büyükgöz, parkın nakliyeci esnafına hayırlı olmasını diledi.

Projenin önemine değinen Büyükgöz, "Şu an kamyon ve tır garajımızda, ambarlar binamızın önündeyiz. Burası daha önce yoktu. Sıfırdan imalatını yaptık. Ambar hizmeti vermek üzere hazır duruma geldi. Önümüzdeki günlerde teslimatlarını yapacağız ve esnaflarımız burada çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla kamyon ve tır alanlarımızı modernize etme aşamalarımızı etap etap sürdürüyoruz. Bu etaptan sonra, inşallah bir sonraki adımımız ofis bölümlerini de yenileyerek, modernize etmek olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze Belediye Başkanı Kamyon ve Tır Parkı'nın 3. etabını inceledi - Son Dakika


11:52
Amerika'da baba ve kız, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı buldu Amerika'da baba ve kız, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı buldu
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi

Son Dakika
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:44:09. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze Belediye Başkanı Kamyon ve Tır Parkı'nın 3. etabını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement