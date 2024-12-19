Gebze'de 5 Bine Tapu Verildi - Son Dakika
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Gebze'de 5 Bine Tapu Verildi

Gebze'de 10,9 milyon metrekare alanda imar uygulaması tamamlandı, 5 bin 317 kişiye tapu verildi.

19.12.2024 13:48
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2024 yılında 10 milyon 910 bin metrekare alanın imar uygulaması tamamlanarak 5 bin 317 kişiye tapuları verildi.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir yıl boyunca 10 milyon 910 bin metrekare alana imar uygulaması yapıldı.

Bölgede tapu sorunu yaşayan 5 bin 317 kişiye ise yapılan çalışmaların ardından tapuları teslim edildi.

Geçen 100 yılda 65 milyon metrekare alana imar uygulanırken, son 5 yılda belediye tarafından yapılan çalışmalarda 72 milyon metrekare alanın imar sorunu çözüme kavuşturularak 36 bin 250 hak sahibine tapuları verildi.

Yenikent Hizmet Kompleksi Projesi ile Altın Karınca Şehircilik Ödülü kazanan Gebze Belediyesi, 2024 yılında 299 milyon 889 bin 616 lira karşılığında 46 milyon 691 bin 995 metrekare kamulaştırma ve satın alma işlemi de gerçekleştirdi.

Dilovası'nda "Mutlu Çarşamba Projesi" başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen "Mutlu Çarşamba Projesi" Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde başladı.

İlçedeki Kapalı Spor Salonu'nda her hafta çarşamba günü düzenlenecek program kapsamında özel gereksinimli bireyler için ailelerinin katılımıyla sportif faaliyetler ile müzikli eğlence düzenlenecek.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, özel bireyler ve aileleriyle sohbet ederek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç da katıldı.

Kaynak: AA

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