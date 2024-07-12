Gebze'de boya yüklü tır devrildi, ulaşımda aksama yaşandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.
Barış Mahallesi'nde seyreden İbrahim Halil P. idaresindeki 27 BBC 67 plakalı tır, D-100 kara yolu bağlantı noktasında devrildi.
Kazada tırın dorsesindeki boyalar yola döküldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
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