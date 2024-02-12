Gebze'de çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Gebze'de çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Gebze\'de çıkan yangında 3\'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, apartmanın ikinci katının mutfağında bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, dairenin mutfağında hasar meydana geldi.

12.02.2024 00:55
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katının mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen apartmandaki 3'ü çocuk 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında dairenin mutfağında hasar oluştu.

Kaynak: AA

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