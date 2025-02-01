Gebze'de D-100 Karayolu'nda Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Gebze'de D-100 Karayolu'nda Kaza: 2 Yaralı

Gebze\'de D-100 Karayolu\'nda Kaza: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. İki kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

01.02.2025 01:27  Güncelleme: 01:40
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolunun Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 VG 674 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Ali K. yönetimindeki 34 BAG 032 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 VG 674 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gebze'de D-100 Karayolu'nda Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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