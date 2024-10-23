Gebze'de Doğal Gaz Patlaması: 3 Kişi Taburcu Olundu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 kişiden 3'ü taburcu edildi.

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede dün meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanarak hastaneye kaldırılan aralarında çocukların da olduğu 7 kişiden 3'ünün tedavisi tamamlandı.

Patlamanın olduğu dairede bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Ş.B.S'nin (25) ise Kocaeli Şehir Hastanesinde, çocukları B.G.S (8), A.T.S. (4) ile misafir olarak evde bulunan N.I'nın (6) tedavileri Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Olay

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede dün henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana gelmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralanmıştı.

Olayda molozların altında kalarak yaralanan ve hastaneye kaldırılan Günay Ergen (65) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluşmuş, çevredeki 3 bina da zarar görmüştü. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç ise hasar almıştı.