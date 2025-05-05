Gebze'de Elektrik Kontağı Yangını - Son Dakika
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Gebze'de Elektrik Kontağı Yangını

Gebze\'de Elektrik Kontağı Yangını

Gebze'de elektrik kontağından çıkan yangında bir kadın yaralandı, itfaiye yangını söndürdü.

05.05.2025 20:37
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin mutfak kısmında, elektrik kontağından kaynaklanan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, elektrik çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi 871/2 Sokak'ta üç katlı apartmanın giriş katında duman çıkan daireden Suriye uyruklu S.Ş.A'nın çığlık atarak dışarı çıkması üzerine çevredekiler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Evin mutfak kısmındaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Vücudunda elektrik çarpmasına bağlı yanıklar oluştuğu değerlendirilen S.Ş.A, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.Ş.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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