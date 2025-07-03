Gebze\'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Pelitli Mahallesi Pelitli Yolu Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın tesiste hasara yol açtı.