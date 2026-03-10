Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesi sonucu bir sokak yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı.
Barış Mahallesi 1843. Sokak'ta bulunan 6 katlı iki binanın arasındaki inşaat alanının istinat duvarı çalışmalar sırasında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, 1843. Sokak'ı trafiğe kapattı.
Belediye ekiplerinin ön inceleme yaptığı alanda, AFAD ekiplerinin katılımıyla bölgedeki 2 binada hasar tespit çalışması gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?