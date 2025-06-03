Gebze'de Kışla Alanı Millet Bahçesi Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gebze'de Kışla Alanı Millet Bahçesi Oluyor

Gebze\'de Kışla Alanı Millet Bahçesi Oluyor
03.06.2025 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski kışla arazisi halk için millet bahçesi ve sosyal kompleks olarak yeniden düzenlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde önceden kışla olarak kullanılan arazi kamusal alana çevrilerek millet bahçesi, sosyal ve kültürel kompleks alanı oldu.

Sultan Orhan Mahallesi'nde kışla olarak kullanılan 640 dönüm büyüklüğündeki arazi, askeriyenin taşınmasının ardından konut yapımı planlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) devralınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamusal alana çevrildi.

Arazinin 435 dönümü millet bahçesi yapılarak yeşil alana dönüştürülürken, ilçede bulunan kamu ve hizmet binalarının da geri kalan 205 dönümlük arazi içerisinde yer alması planlanıyor.

Kent genelinde kamusal alanların artırılması amacıyla çalışmalar devam ederken, koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler, kafeler ile vatandaşların sosyal yaşam sürdürmesi hedefleniyor.

"Kamusal mekan ihtiyacı arttı"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, kamusal alanların genişletilmesinin en güzel örneğinin millet bahçeleri olduğunu söyledi.

Şehirlerin metropol seviyesine doğru ilerlemesi nedeniyle giderek kamusal mekan ihtiyacının arttığına işaret eden Büyükakın, "Özellikle pandemi sonrasında bu tarz alanlar çok yaygın halde görüldü. İnsanların 2 metre arayla masa ve sandalyelerini atarak oturdukları açık mekanlar kültürü oluştu." dedi.

Arazinin askeri kışla alanı olarak kullanımının ardından TOKİ tarafından konut yapımı için çalışmalar olduğuna değinen Büyükakın, "640 dönümlük kışla vardı. Kışla TOKİ'ye devredilmişti. Burada TOKİ konut üretecekti ama biz burayı TOKİ'den devralalım burası Gebze'ye kamusal mekan olarak kalsın diye düşünmüştük. Çok daha büyük başka bir mekanı TOKİ'ye devrettik. Bu alanı Gebzelilere kullanmak için de süreç başladı." diye konuştu.

Büyükakın, kamu ve hizmet alanlarının da araziye dahil edileceğini aktararak, "Çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar için inanılmaz bir imkan demek. Beraberinde engelli vatandaşlar da düşünüldüğünde başka bir kamusal mekan oluşuyor. Gerçekten Gebze'yi çok rahatlatacak. Uzun vadede burada ağaçlar büyüdüğünde şehrin tam orta yerinde koca ormanlık alan gibi duracak." ifadelerini kullandı.

Bu tarz alanların afet toplanma mekanları olarak da kullanılabileceğini belirten Büyükakın, bunun büyük kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de alanın, "Gebze'nin akciğerleri, üretim ve karar merkezi" olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, kocaeli, Güncel, Çevre, Yaşam, Gebze, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Kışla Alanı Millet Bahçesi Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:26:14. #7.13#
SON DAKİKA: Gebze'de Kışla Alanı Millet Bahçesi Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.