Gebze\'de Merdiven Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali E, Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'taki merdivenden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan küçük çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
