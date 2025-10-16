Gebze'de Merdiven Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gebze'de Merdiven Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

16.10.2025 00:40
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde merdivenden düşen 9 yaşındaki Ali E, hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Ali E, Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'taki merdivenden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan küçük çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

