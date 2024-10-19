Gebze\'de Motosiklet Yayaya Çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
K.B. idaresindeki 41 AVA 011 plakalı motosiklet, Yenikent Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Miraç Erdem A'ya çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsüyle Miraç Erdem A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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