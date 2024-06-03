Gebze'de öğrenciler atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri sergiledi - Son Dakika
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Gebze'de öğrenciler atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri sergiledi

Gebze\'de öğrenciler atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri sergiledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri ve objeleri sergiledi. Gebze Belediyesi, TEMA Vakfı ve okulların sıfır atık kulüplerince düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları çeşitli objelerle sergi açtı, kıyafetleriyle defile düzenledi. Etkinlik sonrasında velilere fidan hediye edildi.

03.06.2024 15:09
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri ve objeleri sergiledi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Gebze Belediyesi, TEMA Vakfı ve okulların sıfır atık kulüplerince, "Çevreni Koru Geleceğe Hayat Ver" temasıyla kent meydanında yapılan etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kent meydanına kadar dövizler ve pankartlarla bando takımı eşliğinde yürüyen öğrenciler, atık malzemelerden ürettikleri çeşitli objelerle sergi açtı, yine atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleriyle defile düzenledi.

Öğrencilerden oluşan müzik grubunun şarkılar söylediği etkinliğin ardından velilere fidan hediye edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, burada yaptığı konuşmada, dünyanın son 50 yılda atık üretme dönemine girdiğini belirtti.

Çocukların yaşayabileceği sağlıklı ortam oluşturulmadığı takdirde onlara huzurlu hayat sunulamayacağını vurgulayan Büyükgöz, "Bu nedenle doğayı ve çevreyi korumak zorundayız. 50 yıl önce atık üretme son derece sınırlıydı. Evsel atıkların dışında çok fazla atık düşünülmüyordu. Bugün hayatımızın bir gerçeği olarak evsel atığın dışında da her türlü atık karşımızda. İçerisinde tehlikeli atıklar var. Tıbbi, tehlikeli atıklar. Çocuklarımız teknolojinin her şeyini kullansınlar ama teknolojinin geri dönüşümünden ve olumsuz etkilerinden korunmaları lazım. Onlara bu yolculukta mihmandarlığı anneler, babalar, öğretmenler ve belediyeler yapacak." diye konuştu.

Gebze Mehmet Alp Tiryaki Ortaokulu öğretmenlerinden Sezer Ortadağ, tüketimin arttığı dünyada öğrencilerin sıfır atığa önem vermelerinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Lise 3. sınıf öğrencisi Yağız Kalaycı da çevre haftasının değerinin bilinmediğini, yapılan etkinliklerle farkındalık kazanıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

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