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Gebze'de pikap ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Gebze'de pikap ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikaba çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pikap sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

Gebze\'de pikap ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
26.01.2024 - 09:19,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikaba çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi D-100 güney yan yolu Ankara istikametinde A.B. idaresindeki 34 NRA 37 plakalı pikap ile S.N. yönetimindeki 41 ARV 406 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pikap sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gebze'de pikap ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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