Gebze\'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak etkili oldu.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle, daha önce rüzgarda çatısı zarar gören ve tadilatları devam eden Mollafenari Anadolu Lisesi ile STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarında su akmaları meydana geldi. Ayrıca, STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki bir ağaç sağanağın ardından yana doğru yattı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla iki okulda da tedbir amacıyla eğitime 1 gün ara verildi.

Bu arada, Cumaköy Mahallesi'nin bazı kesimlerinde şiddetli sağanağın etkisiyle dere yatağında taşmalar meydana geldi.

Öte yandan, ilçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.