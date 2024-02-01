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Gebze'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, tanker ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

01.02.2024 00:12
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gebze Gişeleri mevkisinde meydana geldi

Ankara istikametine giden R.A. idaresindeki 06 KC 702 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Y.M. yönetimindeki 35 BRS 295 plakalı tanker çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü R.A. ile aynı araçtaki H.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan R.A. ile. H.N'yi buluduğu yerden kapıyı keserek çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (DHA)

Gebze\'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA

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