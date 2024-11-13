Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ve 56 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Gebze ilçesinde şüpheli görülen 1 kişiye üst araması yaptı.
Şahsın üzerinden tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 21 yüzük, 18 obje, 9 ok ucu ve 1 mühür ile 56 sikke ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
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