Gebze\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmaları ve yanan alan dronla görüntülendi. Bölgeye gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerden bilgi aldı.
Erol POLAT/GEBZE, (Kocaeli),
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