Gebze'de Yıldırım Düşmesiyle 29 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Gebze'de Yıldırım Düşmesiyle 29 Koyun Telef Oldu

Gebze\'de Yıldırım Düşmesiyle 29 Koyun Telef Oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ağaca yıldırım düşmesi sonucu çevresindeki 29 koyun öldü. Hayvancılıkla uğraşan Engin Elmas'a ait koyunlar, sağanak yağış nedeniyle ağacın altına sığınmıştı. Yıldırım düşmesi sonucu yaşanan olayda Elmas büyük üzüntü yaşarken, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen de aileyi destekleyeceklerini belirtti.

11.07.2024 17:44
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ağaca yıldırım düşmesiyle çevresindeki 29 koyun öldü.

Olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Engin Elmas'a (65) ait koyunlardan bazıları etkili olan sağanak nedeniyle ağacın altına girdi. Ağaca yıldırım düştü, 29 koyun öldü. Büyük üzüntü yaşayan Elmas, hayvanların yağmurdan korunmak için ağacın altına girdiğini belirterek, "Yıldırım düşmesiyle de maalesef hepsi telef oluyor. Çok üzgünüz ama Allah'tan gelene de bir şey diyemeyiz. Doğma, büyüme hayvancılık yapıyoruz. Babam da hayvancıydı. Ben de oğlum da bu işi yapıyor. Gebze'de uzun yıllardır çiftçilik yapan bir aileyiz. Bugün bizi üzen bir durumla karşılaştık. İlk defa başımıza geliyor ve gerçekten çok üzgünüz" dedi.

'TÜM ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen de olay yerine giderek hayvanları ölen aile ile görüştü. Elmas'a destek olacaklarını ifade eden Pekşen, "Engin Elmas, bölgemizin güzel üreticilerinden biridir. Bugün böylesi talihsiz bir olayla karşılaştı. Kendisinin yanında olduğumuzu ve tüm imkanlarımızı, büyükşehir belediyemiz olsun, kamu olsun, seferber edeceğimizi söyledik. Bölgemizde başka problemler de oluştu; seralarımız var, onlarda da büyük hasarlar meydana geldi. Oda olarak tüm üreticilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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