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Gebze'deki fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gebze'deki fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Gebze\'deki fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının diğer fabrikalara sıçraması engellendi ve çevreye herhangi bir olumsuz etkisi olmadı. İnsan sağlığı açısından yapılan ölçümler ise olumlu sonuç verdi.

03.02.2024 16:15
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile OSB'lere bağlı çok sayıda itfaiye görevlisi, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil. Bütün ekipler bölgede. Çevre açısından, Çevre Müdürlüğü ekipleri hepsi yönlendirildi." dedi.

Yavuz, ekiplerin yoğun çalışmasıyla, yangının diğer fabrikalara sıçramasının engellendiğini vurgulayarak, "Yangın kontrol altına alındı. Çevreye de herhangi bir olumsuz etkisi olmadı. İnsan sağlığı açısından da ölçümleri titizlikle yapıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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