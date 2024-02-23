Gebze'deki kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gebze'deki kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gebze\'deki kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ahşap paletler zarar gördü.

23.02.2024 08:19
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Tavşanlı Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde bulunan bir fabrikaya ait istiflenmiş paletlerin bulunduğu alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ahşap paletler zarar gördü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gebze'deki kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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