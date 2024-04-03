Gebze'deki trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da 13 okulda sağlıklı beslenme etkinliği düzenlendi

Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' kapsamında 13 okulda 'çorba ve meyve günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere mercimek çorbası ve elma ikram edilirken, ders öncesi fiziksel aktivite de yapıldı. Programla okul ve kurumlarda gıda güvenliği, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktiviteye dikkat çekilerek farkındalık oluşturulması hedefleniyor.