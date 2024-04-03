Gebze'deki trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Önceki gün İnönü Mahallesi'nde işçi servisi sürücüsü Volkan D. ile kardeşi Alkan D'nin kaza sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin aranan H.M, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
1 Nisan'da İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde seyreden 41 P 3990 plakalı işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler arasında çıkan kavgada Volkan D. ile kardeşi Alkan D. tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralanmış, otomobil sürücüsü H.M. olay yerinden kaçmıştı.
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Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' kapsamında 13 okulda 'çorba ve meyve günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere mercimek çorbası ve elma ikram edilirken, ders öncesi fiziksel aktivite de yapıldı. Programla okul ve kurumlarda gıda güvenliği, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktiviteye dikkat çekilerek farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Yunusemre ilçesinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 87 muhtarın yüzde 45'i değişti. Kadın muhtar sayısı ise 5'e düştü. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, muhtarlık görevinin önemini vurgulayarak, sosyal medyada dolaşan 'Muhtarlara ne gerek var' söylemlerine cevap verdi.
Bursa'da geçen yıl temmuz ayında ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili dava sonuçlandı. Sanık, çöpleri yakarken çıkan yangının büyümesine neden olduğunu belirterek beraatini istedi. Ancak mahkeme, sanığı 'kasten orman yakma' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira para cezasına çarptırdı.
Bolu'ya kesim için gönderilen tavukları çalmaya çalışan bir şirket çalışanı ve iki arkadaşı gözaltına alındı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, tavukların çalındığı kamyonu kullanılmayan bir binada buldu. Operasyon sonucunda şüpheliler suçüstü yakalandı ve kaçmaya çalışan ikisi uyarı ateşiyle durduruldu. 250 canlı tavuk ise firma yetkililerine teslim edildi.
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, mahalli idareler seçimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede 'Milletimizin takdiri başımızın üstündedir.' dedi. Seçim sürecinin huzur ve güven içinde tamamlanmasını sağlayanlara teşekkür etti.
Bursalı bisiklet tutkunları her yıl düzenledikleri geleneksel bisiklet turunun 10.sunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 bisikletçi, Uludağ'a 3 saatlik bir tırmanış sonrasında ulaştı. Tur boyunca güvenlik önlemleri alındı ve bisikletçiler takip edildi. Etkinliği düzenleyen bisikletçiler, gelecek yıllarda da bu geleneği sürdüreceklerini belirtti.
Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı'nın olağan genel kurulu Basın Kültür Sarayı Nilüfer sahnesinde gerçekleştirildi. Ahmet Emin Yılmaz tekrar Vakıf Başkanlığına seçildi.
Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Hayme Ana 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticileri, hayırsever vatandaşlardan topladıkları yardımlar ve İlçe Müftülüğünün desteği ile ihtiyaç sahibi 29 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı aldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seçimi kaybeden Münür Şahin, veda mesajı yayımlayarak yeni Belediye Başkanı Bekir Torun'a başarılar diledi.
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