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Gebze Kandıralılar Derneği 17. Tavla Turnuvası - Son Dakika
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Gebze Kandıralılar Derneği 17. Tavla Turnuvası

Gebze Kandıralılar Derneği tarafından düzenlenen 17. Tavla Turnuvası'nda, davetlilere yöresel ürünler ikram edildi. Turnuvada Cem Demir birinci oldu ve Kandıra hindisi hediye edildi.

Gebze Kandıralılar Derneği 17. Tavla Turnuvası
18.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:06
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Gebze Kandıralılar Derneği tarafından 17. Tavla Turnuvası gerçekleştirildi.

Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'nde bir kafeteryada düzenlenen turnuvada, davetlilere mancarlı pide ve Kandıra yoğurdu gibi yöresel ürünler ikram edildi.

Gebze Kandıralılar Derneği Başkanı Kenan Sert, yaptığı konuşmada, Kandıra'nın kültürel ürünlerinin tanıtımına katkı sunmak için etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Turnuvayı geleneksel hale getirdiklerine işaret eden Sert, "Yöresel olan mancarlı pidemizi, yoğurdumuz, dolmamızı ve irmik tatlımızı, aynı zamanda hindimizi tanıtmak için etkinlik düzenledik. Kandıra denilince akla yoğurdu gelir, keten bezi gelir, hindisi gelir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra gerçekleştirilen turnuvada Cem Demir birinci, Ahmet Balık ikinci, Hasan Turhan üçüncü ve Erkan Ekti dördüncü oldu.

Birinci olan Demir'e, Kandıra hindisi hediye edildi.

Kaynak: AA
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