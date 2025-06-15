Gebze Off-Road Festivali Sona Erdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Gebze 3. Off-Road Festivali sona erdi.

Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Göleti'nde gerçekleştirilen festivale, 147 araç ve 294 yarışmacı katıldı.

Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı etkinliğin ilk günü, heyecanlı anlara sahne oldu. Sürücüler dün extrem etabında en iyi süreyi elde etmek için, bugün ise hız etabında genel kısmanda dereceye girmek için gaza bastı. Bazı sürücüler, araçlarının yoldan çıkması ve çamura saplanmasıyla zor anlar yaşadı.

Soft Road Outdoor Kulübü Başkanı Ersin Şimşek, AA muhabirine, festivale katılımın oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Şimşek, dünkü etabın biraz daha sert olduğunu belirterek, "Katılım çok iyi, seyirci ve yarışan araç açısından katılımdan çok memnunuz." dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden katılımcı olduğunu aktaran Şimşek, "Dün 49 aracımız vardı. Bugün 98 aracımız vardı. Burada da gelip yarışmaları görsel açıdan çok iyi, kendileri açısından da ciddi öz güven oluyor." diye konuştu.

Festival, hız etabının gerçekleştirilmesinin ardından ödül töreniyle sona erdi.