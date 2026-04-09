Gece Boyu Ateşkes Görüşmeleri

09.04.2026 14:24
Türk, İran, Pakistan ve ABD arasında geçici ateşkes görüşmeleri yapıldı; Lübnan konusunda belirsizlik var.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Türkiye, İran, Pakistan ve ABD arasındaki görüşmelerin gece boyu sürdüğünü, Tahran ve İslamabad'da Washington yönetiminin Lübnan'ı da geçici ateşkese dahil etmeyi kabul ettiği izlenimi oluştuğunu yazdı.

Gazetenin, ateşkes görüşmelerine katılan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, müzakereler, Trump'ın ateşkesi kabul ettiği duyurusundan sadece 15-20 dakika önce sona erdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner arasındaki görüşmeler gece boyu sürdü.

Kaynağa göre, İran ve Pakistan tarafında, Washington yönetiminin Lübnan'ı da geçici ateşkese dahil etmeyi kabul ettiği izlenimi oluştu.

Görüşmelerin odak noktasının "bu geçici ateşkesin ne anlama geldiğini" anlamak ve 11 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan görüşmeler için zemin hazırlamak olduğunu ifade eden kaynak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alma konusunun Pakistan'daki takip müzakerelerinde ele alınacağını kaydetti.

Kaynak, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik talebinin, ABD'nin tartışma yetkisine sahip olduğu bir konu olmadığını vurgulayarak, "uluslararası hukukun Hürmüz Boğazı'nı hiçbir ülkenin mülkiyet iddia edemeyeceği uluslararası sular olarak tanıdığını" dile getirdi.

Kaynak, "(ABD) Onlar dünyanın diğer ucundan geliyorlar, burayı İranlılara, Ummanlılara veya Körfez emirliklerine devredemezler. Devretmek için buranın sahibi olmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söylemişti. Haaretz'e konuşan bir kaynak ise İsrail'in de bu yönde bilgilendirildiğini aktarmıştı.

Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan ilk resmi açıklamada, İsrail'in geçici ateşkesi desteklediği ancak anlaşmanın "Lübnan'ı kapsamadığını" savunmuştu.

Trump, PBS'ye verdiği demeçte, İsrail'in açıklamasını destekleyerek, ateşkesin "Hizbullah nedeniyle" Lübnan'ı içermediğini söylemişti.

İran medyası ise İsrail'in Lübnan saldırılarını durdurmaması üzerine İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemeyi düşündüğünü ve buna karşılık Hürmüz Boğazı'nı geçişlere yeniden kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Lübnan, Güncel, İran, Son Dakika

