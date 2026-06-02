Gece Müzeciliği Side'de Başladı

02.06.2026 12:55
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gece Müzeciliği uygulaması, Side Antik Kenti'nde yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kültürel mirası günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle başlattığı "Gece Müzeciliği" uygulaması, yeni sezonda Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yoğun ziyaretçi katılımıyla başladı.

Türkiye genelinde 1 Haziran-1 Ekim döneminde 20 müze ve ören yerini kapsayan Gece Müzeciliği uygulaması, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Antalya'da yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı uygulama kapsamında, bu yıl Side Antik Kenti de programın başladığı ilk günde tarihi alanları gece saatlerinde gezmek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Antik kenti ziyaret eden Tuğrul Çağrı Gül, Side'yi daha önce de gezdiklerini belirterek, "Özellikle ay ışığında tapınakları gezmek çok daha eğlenceli oluyor. Bugün de havada dolunay var ve buradaki Athena Tapınağı'nı gezmek bizim için daha güzel bir tur oldu. Sıcağı görmeden, otantik bir ortamda istediğimiz saatte gezebilmek keyifli." dedi.

Ömer ve Rumeysa Mesci çifti de uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirtti.

Rumeysa Mesci, "Buraya ilk defa geldik, bayağıdır gelmek istiyorduk. Akşam müzeciliği başladığı için hemen gelelim dedik. Çünkü sabahları gezmek bizim için Antalya sıcağında çok zor oluyor. Bunun bilgisini aldıktan sonra direkt geldik. Çok memnun kaldık, çok tarihi ve güzel bir yer. Estetik açıdan akşamları gerçekten çok güzel oluyor, fotoğraf açısından mükemmel bir yer. Akşam müzeciliğini iyi ki başlatmışlar, Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

İngiliz ziyaretçi Mafaz Ghafoor, öğle saatlerinde planladıkları ziyareti hava sıcaklığı nedeniyle akşam yemeği sonrasına ertelediklerini ifade ederek, "Güzel, serin bir hava var. Gece vakti ışıklandırılmış haliyle çok farklı. Pek çok ülkeye gittim ve diğerleriyle kıyaslandığında Türkiye'deki bu gece müzesi en iyisi." ifadelerini kullandı.

Side'deki tarihi atmosferi fantastik olarak nitelendiren İngiliz turist Gerrard McKenne de "Akşam vakti görmek çok güzel ve serin. Yunanistan'da da bu uygulamadan biraz var ama bu ölçekte değil. Burada çok büyük bir emek ve çalışma olduğu belli oluyor, çok etkileyici." dedi.

Kaynak: AA

