Geçici Ateşkeş Destekleniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Japonya ve Güney Kore, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun "bölgede kalıcı bir barışın yolunu açmasını umduğunu" vurguladı.

Şerif, "Pakistan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini yeniden teyit ediyor ve bölgede kalıcı barışa yönelik tüm çabalara destek vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Japonya

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Hükümet Sözcüsü ve Kabine Başsekreter Yardımcısı Ozaki Masanao da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.

Japonya'nın bu anlaşmayı Orta Doğu'da barışa doğru atılmış önemli bir adım olarak memnuniyetle karşıladığını belirten Ozaki, anlaşmanın korunmasını ve bölgede barış ile istikrarın ilerletilmesini güçlü şekilde umduklarını vurguladı.

Güney Kore

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Il de yaptığı açıklamada, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve anlaşmanın sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Park, ateşkesin sadece ABD-İran müzakerelerinde ilerleme sağlamak için değil aynı zamanda bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etmek ve Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü sağlamak için de önemli bir fırsat olmasını umduklarının altını çizdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park, ilgili tüm tarafları ateşkesi sadakatle uygulamaya ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:34:22. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.