Karayalçın: Milletin Derdi Geçim, Seçim Havası Yok
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karayalçın: Milletin Derdi Geçim, Seçim Havası Yok

08.04.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde Murat Karayalçın, halkın gündeminin geçim olduğunu belirtirken, savaşların iç siyaseti etkilemediğini ifade etti. Kırşehir ve Çorum'da yapılan anketlerde de esnaf ve halkın seçim değil, ekonomik zorluklarla ilgili konuştukları vurgulandı.

Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde, SHP eski genel başkanı Murat Karayalçın, eşi Neşe Hanım'ın yanında sohbet ederken, sokaktaki insanın beklentisinin seçim değil geçim olduğunu belirtti. Karayalçın, Ortadoğu'daki savaş durumunun iç siyaset açısından engel teşkil etmediğini, ancak kamuoyunda erken seçim havası olmadığını ifade etti.

Kırşehir'de Çiğdem Gazetesi'nin 50. yıl anketine göre, esnafın ekonomik sıkıntılar nedeniyle mal stoklamakta zorlandığı ve halkın savaş ile geçim sorunlarını konuştuğu, ara seçimden bahsedilmediği kaydedildi. Karayalçın, CHP içinde lider arayışı görmediğini ve Özgür Özel'i beğendiğini söylerken, partideki iç çekişmelere değinerek eski dönemlerdeki birlik ruhunun eksikliğine işaret etti.

Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, halkın derdinin seçim değil geçim olduğunu, ancak kendisinin borsadaki seçim nedeniyle bu konuya odaklandığını belirtti. Çorum'da gazeteci Hacı Odabaş, halkın gündeminde gübre, motorin ve enerji fiyatları gibi geçim sorunlarının olduğunu, seçimden söz edilmediğini aktardı.

Karayalçın, geçmişten bir anıyı paylaşarak, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı karşılamasının SHP'nin ambargosunu sona erdirdiğini ve siyasette diyaloğun önemini vurguladı. Ayrıca, Adıyaman'daki ara seçim kampanyasının hava muhalefeti ve Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmesini, siyasetin kader ve kısmetle ilgili olduğunu örnek gösterdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Karayalçın: Milletin Derdi Geçim, Seçim Havası Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 12:20:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Karayalçın: Milletin Derdi Geçim, Seçim Havası Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.