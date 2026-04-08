Karayalçın: Milletin Derdi Geçim, Seçim Havası Yok

Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde, SHP eski genel başkanı Murat Karayalçın, eşi Neşe Hanım'ın yanında sohbet ederken, sokaktaki insanın beklentisinin seçim değil geçim olduğunu belirtti. Karayalçın, Ortadoğu'daki savaş durumunun iç siyaset açısından engel teşkil etmediğini, ancak kamuoyunda erken seçim havası olmadığını ifade etti.

Kırşehir'de Çiğdem Gazetesi'nin 50. yıl anketine göre, esnafın ekonomik sıkıntılar nedeniyle mal stoklamakta zorlandığı ve halkın savaş ile geçim sorunlarını konuştuğu, ara seçimden bahsedilmediği kaydedildi. Karayalçın, CHP içinde lider arayışı görmediğini ve Özgür Özel'i beğendiğini söylerken, partideki iç çekişmelere değinerek eski dönemlerdeki birlik ruhunun eksikliğine işaret etti.

Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, halkın derdinin seçim değil geçim olduğunu, ancak kendisinin borsadaki seçim nedeniyle bu konuya odaklandığını belirtti. Çorum'da gazeteci Hacı Odabaş, halkın gündeminde gübre, motorin ve enerji fiyatları gibi geçim sorunlarının olduğunu, seçimden söz edilmediğini aktardı.

Karayalçın, geçmişten bir anıyı paylaşarak, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı karşılamasının SHP'nin ambargosunu sona erdirdiğini ve siyasette diyaloğun önemini vurguladı. Ayrıca, Adıyaman'daki ara seçim kampanyasının hava muhalefeti ve Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmesini, siyasetin kader ve kısmetle ilgili olduğunu örnek gösterdi.