Geçirdiği Ameliyat Sonrası Engelli Kalan Orhan Çakırbeyli. "Eve Sahibi Evden Çıkarıyor, Bir Ev İstiyorum. Aksi Halde Sokakta Kalacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Geçirdiği Ameliyat Sonrası Engelli Kalan Orhan Çakırbeyli. "Eve Sahibi Evden Çıkarıyor, Bir Ev İstiyorum. Aksi Halde Sokakta Kalacağız"

05.02.2026 12:56  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halı saha maçında sakatlandıktan sonra geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası koltuk değneklerine mahkum kalan Önder Çakırbeyli, çalışamadığı ve kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evinden mahkeme kararı ile çıkarılıyor. Zor durumda olduğunu belirten Çakırbeyli, "Üst üste beş ameliyattan sonra her yerden icralar gelmeye başladı. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı ve engelli maaşı alıyorum geçimimi sağlıyorum. Eve sahibi evden çıkarıyor, bir ev istiyorum. Aksi halde sokakta kalacağız" dedi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Halı saha maçında sakatlandıktan sonra geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası koltuk değneklerine mahkum kalan Önder Çakırbeyli, çalışamadığı ve kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evinden mahkeme kararı ile çıkarılıyor. Zor durumda olduğunu belirten Çakırbeyli, "Üst üste beş ameliyattan sonra her yerden icralar gelmeye başladı. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı ve engelli maaşı alıyorum geçimimi sağlıyorum. Eve sahibi evden çıkarıyor, bir ev istiyorum. Aksi halde sokakta kalacağız" dedi.

Önder Çakırbeyli 42 yaşında iki çocuk babası. Duygu Çakırbeyli ile 15 yıldır evli olan Önder Çakırbeyli, çalıştığı fabrikanın düzenlediği halı saha maçında sakatlandıktan sonra bir anda hayatı değişti. Önder Çakırbeyli'ni koltuk değneklerine mahkum eden süreç 2017 yılında başladı. Çakırbeyli, yaşadığı mağduriyeti ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Çakırbeyli, şunları söyledi:

"Ben 2017'de menisküs ameliyatı olmak üzere hastaneye başvurdum. Futbol oynarken yaralandım. Bu süreçte menisküs ameliyatı olacağımı söyledi doktor bey ve ben üç gün sonra ben ameliyata girdim. Ameliyattan çıktıktan sonra sorduğumda iyi geçti deyip bana 20 gün rapor verip iş yerine gidebilirsin dedi. ve ben bu süreçte ameliyattan sonra 20 gün sonra iş yerine gittim. İş yerine gittikten sonra ayağımın şiştiğini fark edince tekrardan aynı hastaneye Silivri Devlet Hastanesi'ne geldiğimde bana 'bir şey yok' dedi aynı doktor. Tabii evraklarımı menisküs ameliyatının bütün CD'lerini alıp özel hastanelere götürdüğümde 'yanlış tedavi olduğunu, yanlış ameliyat olduğunu' söylediler. Bu süreçte ameliyat olacağımı söylenince sordum 'burada olabilir miyim' dedim. 'Olamazsın' dediler 'sakat kalırsın' deyince beni Baltalimanı Hastanesi'ne gönderdiler. Kemik Hastanesi'ne gittiğimde oradaki doktorlarla da görüştüğümde 'evet yanlış ameliyat' olduğunu ama burada bu ameliyatı gerçekleştiremiyeceklerini söyleyince tekrardan aynı hastaneye Silivri Devlet Hastanesi'ne müracaat ettim."

Defalarca Ankara'daki hastanelere gittim o da olmadı. En son beşinci ameliyatta ayağıma komple platin takıldı diz kapağıma. Ben bu süreçte 2107'den beri çalışmıyorum."

Çalışamadığı için ev kirasını da ödeyemedeğini kaydeden Önder Çakırbeyli, ev sahibi ile 2024 yılından bu yana da mahkemelik olduğunu söyledi. Çakırbeyli, şöyle devam etti:

"İki çocuğumdan bir okuyamıyor"

"Ben bu süreçte iki çocuğum var biri okuyor, biri okuyamıyor. Bu süreçte çok zorluklar çekildi. Beş ameliyattan sonra her yerden icralar gelmeye başladı. Çünkü borç artmaya başladı. SED yardımı ve engelli maaşı alıyorum geçimimi sağlıyorum. Bu sefer de ev sahibi 'evden çık' dedi."

Eve sahibiyle 2024'den beri mahkemedeyiz, kazandı davayı. ve icra şu anda bizi evimizden çıkarıyor. Ben de bu süreçte kaymakamlık olsun, belediye olsun, bunlara da söyledim. Kaymakamlık sadece kira desteğinde bir kere bulundu. Belediye Başkanına gittim defalarca ev konusunda, iş konusunda 'yardımcı olur musunuz' dedim hala bir sonuç alamadım. Bu süreçte çok zorluklar yaşadım. Eşimin, benim psikolojim bozuldu eşim tansiyon hastası oldu. Çocuklarım tabii bunlardan çok etkilendiler. 'Evden dışarı atılacağız sokakta kalacağız' diye. Ben sadece yetkililerden istediğim, benim bu mağdur durumumu bir an önce sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmalarıdır. Bir yandan da ben tabii ki ev istiyorum aksi halde sokakta kalacağız.

"Çocuğum yaşanan hukuksuzluğa karşı okuyup 'avukat olacağım' diyor"

Sonuçta benim istediğim sadece burada yetkililerden bir an önce bana ev bulmaları, beni sağlıklı bir şekilde evde oturtturmaları ve iş konusunda destek olmalarını istiyorum. Her yerden icra gelmeye başladı. Çocuğum hukuk okuyup avukat olmak istiyor. Bu süreçlerde yaşanan hukuksuzluğa karşı okuyup 'avukat olacağım' diyor. Daha iyi yerlerde okumasını çok isterim. İnşallah benim oğlumda okuyup avukat olduğu zaman hem babası gibi durumda olanların hem de diğer insanların hukukunu savunmasını çok isterim."

"Merdiven silme çıkarsa gidiyorum o da her zaman çıkmıyor"

"Sadece çocuklarıma destek olsunlar başka bir şey istemiyorum, çocuklarıma gıda yardımı yapsınlar" diyen Orhan Çakırbeyli'nin eşi Duygu Çarırbeyli de şunları söyledi:"

"Çok zor dönemler geçirdik gerçekten. Yani bir evin erkeğinin çalışamaması çok zor gerçekten çok zor. Eşimi ve küçük çocuğu evde bırakıp hiçbir yere gidemiyorum, zor durumdayız. Yani söyleyecek başka hiçbir şeyim yok. Büyük çocuk okuyor, küçük çocuk gidemedi zorlanıyoruz. İBB'den alıyoruz işte iki bin TL bize erzak yardımı geliyor. Onunla evin ihtiyaçlarını görüyorum eşimin engelli maaşı var. Çocuklardan SED yardımı alıyoruz bunlarla kıt kanat geçiniyoruz. Merdiven silme çıkarsa gidiyorum o da her zaman çıkmıyor. Yetkililere buradan sesleniyorum: Kira önemli, evden atılıyoruz destek bekliyorum yani çocuklarım için okul için yardım. Ben çok büyük bir şey istemiyorum, çocuklarıma destek olsunlar gıda için okul ihtiyaçları için..."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Engelli maaşı, Ameliyat, Ekonomi, Mahkum, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçirdiği Ameliyat Sonrası Engelli Kalan Orhan Çakırbeyli. 'Eve Sahibi Evden Çıkarıyor, Bir Ev İstiyorum. Aksi Halde Sokakta Kalacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı
Talisca kararını yönetime iletti İmzayı atıyor Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a indi Yaptığı olay oldu Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi! Yaptığı olay oldu
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:30:26. #7.11#
SON DAKİKA: Geçirdiği Ameliyat Sonrası Engelli Kalan Orhan Çakırbeyli. "Eve Sahibi Evden Çıkarıyor, Bir Ev İstiyorum. Aksi Halde Sokakta Kalacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.