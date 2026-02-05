Geçirdiği Ameliyat Sonrası Engelli Kalan Orhan Çakırbeyli. "Eve Sahibi Evden Çıkarıyor, Bir Ev İstiyorum. Aksi Halde Sokakta Kalacağız"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Halı saha maçında sakatlandıktan sonra geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası koltuk değneklerine mahkum kalan Önder Çakırbeyli, çalışamadığı ve kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evinden mahkeme kararı ile çıkarılıyor. Zor durumda olduğunu belirten Çakırbeyli, "Üst üste beş ameliyattan sonra her yerden icralar gelmeye başladı. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı ve engelli maaşı alıyorum geçimimi sağlıyorum. Eve sahibi evden çıkarıyor, bir ev istiyorum. Aksi halde sokakta kalacağız" dedi.

Önder Çakırbeyli 42 yaşında iki çocuk babası. Duygu Çakırbeyli ile 15 yıldır evli olan Önder Çakırbeyli, çalıştığı fabrikanın düzenlediği halı saha maçında sakatlandıktan sonra bir anda hayatı değişti. Önder Çakırbeyli'ni koltuk değneklerine mahkum eden süreç 2017 yılında başladı. Çakırbeyli, yaşadığı mağduriyeti ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Çakırbeyli, şunları söyledi:

"Ben 2017'de menisküs ameliyatı olmak üzere hastaneye başvurdum. Futbol oynarken yaralandım. Bu süreçte menisküs ameliyatı olacağımı söyledi doktor bey ve ben üç gün sonra ben ameliyata girdim. Ameliyattan çıktıktan sonra sorduğumda iyi geçti deyip bana 20 gün rapor verip iş yerine gidebilirsin dedi. ve ben bu süreçte ameliyattan sonra 20 gün sonra iş yerine gittim. İş yerine gittikten sonra ayağımın şiştiğini fark edince tekrardan aynı hastaneye Silivri Devlet Hastanesi'ne geldiğimde bana 'bir şey yok' dedi aynı doktor. Tabii evraklarımı menisküs ameliyatının bütün CD'lerini alıp özel hastanelere götürdüğümde 'yanlış tedavi olduğunu, yanlış ameliyat olduğunu' söylediler. Bu süreçte ameliyat olacağımı söylenince sordum 'burada olabilir miyim' dedim. 'Olamazsın' dediler 'sakat kalırsın' deyince beni Baltalimanı Hastanesi'ne gönderdiler. Kemik Hastanesi'ne gittiğimde oradaki doktorlarla da görüştüğümde 'evet yanlış ameliyat' olduğunu ama burada bu ameliyatı gerçekleştiremiyeceklerini söyleyince tekrardan aynı hastaneye Silivri Devlet Hastanesi'ne müracaat ettim."

Defalarca Ankara'daki hastanelere gittim o da olmadı. En son beşinci ameliyatta ayağıma komple platin takıldı diz kapağıma. Ben bu süreçte 2107'den beri çalışmıyorum."

Çalışamadığı için ev kirasını da ödeyemedeğini kaydeden Önder Çakırbeyli, ev sahibi ile 2024 yılından bu yana da mahkemelik olduğunu söyledi. Çakırbeyli, şöyle devam etti:

"İki çocuğumdan bir okuyamıyor"

"Ben bu süreçte iki çocuğum var biri okuyor, biri okuyamıyor. Bu süreçte çok zorluklar çekildi. Beş ameliyattan sonra her yerden icralar gelmeye başladı. Çünkü borç artmaya başladı. SED yardımı ve engelli maaşı alıyorum geçimimi sağlıyorum. Bu sefer de ev sahibi 'evden çık' dedi."

Eve sahibiyle 2024'den beri mahkemedeyiz, kazandı davayı. ve icra şu anda bizi evimizden çıkarıyor. Ben de bu süreçte kaymakamlık olsun, belediye olsun, bunlara da söyledim. Kaymakamlık sadece kira desteğinde bir kere bulundu. Belediye Başkanına gittim defalarca ev konusunda, iş konusunda 'yardımcı olur musunuz' dedim hala bir sonuç alamadım. Bu süreçte çok zorluklar yaşadım. Eşimin, benim psikolojim bozuldu eşim tansiyon hastası oldu. Çocuklarım tabii bunlardan çok etkilendiler. 'Evden dışarı atılacağız sokakta kalacağız' diye. Ben sadece yetkililerden istediğim, benim bu mağdur durumumu bir an önce sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmalarıdır. Bir yandan da ben tabii ki ev istiyorum aksi halde sokakta kalacağız.

"Çocuğum yaşanan hukuksuzluğa karşı okuyup 'avukat olacağım' diyor"

Sonuçta benim istediğim sadece burada yetkililerden bir an önce bana ev bulmaları, beni sağlıklı bir şekilde evde oturtturmaları ve iş konusunda destek olmalarını istiyorum. Her yerden icra gelmeye başladı. Çocuğum hukuk okuyup avukat olmak istiyor. Bu süreçlerde yaşanan hukuksuzluğa karşı okuyup 'avukat olacağım' diyor. Daha iyi yerlerde okumasını çok isterim. İnşallah benim oğlumda okuyup avukat olduğu zaman hem babası gibi durumda olanların hem de diğer insanların hukukunu savunmasını çok isterim."

"Merdiven silme çıkarsa gidiyorum o da her zaman çıkmıyor"

"Sadece çocuklarıma destek olsunlar başka bir şey istemiyorum, çocuklarıma gıda yardımı yapsınlar" diyen Orhan Çakırbeyli'nin eşi Duygu Çarırbeyli de şunları söyledi:"

"Çok zor dönemler geçirdik gerçekten. Yani bir evin erkeğinin çalışamaması çok zor gerçekten çok zor. Eşimi ve küçük çocuğu evde bırakıp hiçbir yere gidemiyorum, zor durumdayız. Yani söyleyecek başka hiçbir şeyim yok. Büyük çocuk okuyor, küçük çocuk gidemedi zorlanıyoruz. İBB'den alıyoruz işte iki bin TL bize erzak yardımı geliyor. Onunla evin ihtiyaçlarını görüyorum eşimin engelli maaşı var. Çocuklardan SED yardımı alıyoruz bunlarla kıt kanat geçiniyoruz. Merdiven silme çıkarsa gidiyorum o da her zaman çıkmıyor. Yetkililere buradan sesleniyorum: Kira önemli, evden atılıyoruz destek bekliyorum yani çocuklarım için okul için yardım. Ben çok büyük bir şey istemiyorum, çocuklarıma destek olsunlar gıda için okul ihtiyaçları için..."