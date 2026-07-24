Sandık Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
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Sandık Sergisi İstanbul'da Açıldı

Sandık Sergisi İstanbul\'da Açıldı
24.07.2026 09:24  Güncelleme: 09:26
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27. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan 'Geçmişin Sessiz Tanıkları: Sandık Sergisi', Anadolu ve Rumeli sandıklarıyla kültürel mirası yansıtıyor. Sergi 1 Ağustos 2026'ya kadar ziyaret edilebilir.

(İSTANBUL) - 27'nci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında hazırlanan "Geçmişin Sessiz Tanıkları: Sandık Sergisi", Dumlupınar Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"Geçmişin Sessiz Tanıkları: Sandık Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu'nda ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Seher Danışoğlu'nun üstlendiği serginin açılışına Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye başkan danışmanları, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından serginin hazırlanmasında emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

HER SANDIK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ TAŞIYOR

Yıllar boyunca onlarca hikayeye, sevince, özleme ve hatıraya ev sahipliği yapan sandıklar, "Geçmişin Sessiz Tanıkları: Sandık Sergisi" ile yeniden hayat buldu. Anadolu ve Rumeli'nin farklı coğrafyalarından bugüne ulaşan sandıkların üzerlerine işlenen motifler, renkler ve el işçiliği; ait oldukları toplumların yaşam biçimini, estetik anlayışını ve kültürel birikimini yansıtıyor. Her biri kendine özgü hikayesiyle ziyaretçileri geçmişe uzanan anlamlı bir yolculuğa davet eden sandıklar, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel mirasın önemli temsilcileri olarak öne çıkıyor.

Sergi, 1 Ağustos 2026 tarihine kadar Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Dumlupınar, İstanbul, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandık Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika

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