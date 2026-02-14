Gediz Nehri Taşarken Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı - Son Dakika
Gediz Nehri Taşarken Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

Gediz Nehri Taşarken Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı
14.02.2026 17:42
İzmir Menemen'de Gediz Nehri'nin taşmasıyla tarım arazileri su altında kalırken, zarar büyük.

Gediz Nehri'nin taşması sonucu İzmir'in Menemen ilçesindeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Kentte etkili olan yağışlar nedeniyle Musabey Mahallesi çevresindeki bağlar, kışlık sebze ile hububat ekili tarlaları ve bazı besi çiftliklerini su bastı.

Mahallede çiftçilik yapan Erol Dönmez, şiddetli yağışlar ve dere yatağındaki doluluk nedeniyle suyun bölgede biriktiğini belirterek, Manisa yönünden gelen suyun da taşkını artırdığını ifade etti.

Ovanın büyük bölümünün su altında olduğunu dile getiren Dönmez, "Arazilerin yüzde 80'i ikili ekim yapılan yerler. Sebze çeşitleri ve buğday ekili alanların tamamı suyun altında kaldı. Zarar oldukça büyük." dedi.

Dere yatağına yakın bölgede hayvancılık yaptığını aktaran Dönmez, son yıllarda bu ölçüde bir yağış yaşanmadığına işaret ederek, "2018'den beri bu şekilde bir taşkın olmuyordu. Genelde kurak geçiyordu ancak bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle toprak suya doydu. Manisa tarafında da fazla yağış olması Gediz'in taşmasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Üretici Recep Ay, taşkınların geçmiş yıllarda da yaşandığını belirterek, en son 12 Ocak 2019'da kuvvetli taşkın meydana geldiğini hatırlattı.

Yağışların aralıklarla ancak şiddetli şekilde gerçekleştiğini kaydeden Ay, "2 gün ara veriyor, ardından 3-4 gün yoğun yağmur yağıyor. Toprak, dere ve nehir yatakları bu suyu kaldıramıyor, haliyle sel oluşuyor. Bu durumu daha önce de yaşadık." diye konuştu.

Yaklaşık 150-200 dönüm alanı kurtarmaya çalıştıklarını ancak yağışın sürmesi ve hava sıcaklığının etkisiyle ürünlerde bozulma riski bulunduğunu ifade eden Ay, buğday, brokoli, karnabahar, kırmızı lahana ve diğer kışlık sebzelerin büyük bölümünün zarar gördüğünü aktardı.

Kaynak: AA

