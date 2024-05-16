Geleceğe Nefes Projesi, AKDENİZ-PA Ödülü\'ne layık görüldü

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Tarım ve Orman Bakanlığının Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019'dan beri uyguladığı "Geleceğe Nefes Projesi", Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen AKDENİZ-PA Ödülü Portekiz'in Braga kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın gönülden destek verdiği Geleceğe Nefes kampanyamız, sınırları aşarak, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) tarafından ödüle layık görüldü. Milyonlarca fidanı toprakla buluşturmaya, ülkemize ve gelecek nesillerimize daha yeşil bir dünya bırakmaya kararlıyız. Ağaç gibi köklü, orman gibi güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, ödülü PAM Genel Sekreteri Sergio Piazzi'nin elinden aldı.

Törende konuşan Polat, Asamblenin bu coğrafyada yaşayan herkes için birlik, barış ve kalkınma sağlamak adına özveriyle çalıştığını belirterek, Türkiye olarak bölgenin ve birliğin parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

İklim değişikliği, çölleşme ve arazi bozulumunun, çağın en önemli sorunları arasında olduğuna dikkati çeken Polat, "Bunlar sadece çevremizi değil aynı zamanda ekonomimizi ve kalkınmamızı da tehdit eden sorunlardır. Türkiye olarak bu sorunlarla mücadele etmek bakımından ağaçlandırma çalışmalarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 11.11 tarihini Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Proje ülke sınırlarını aştı

Polat, Akdeniz-PA ödülüne layık görülen kampanya ile kamuoyunu ağaçlandırma konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle 11 Aralık 2019'da 'Geleceğe Nefes' kampanyamızla ilk olarak 11 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemiştik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi neticesinde ilk aşamada, 5 binden fazla lokasyonda yaklaşık 14 milyon fidan dikimi gerçekleştirdik. Kampanyamız ile 2 adet Guinness rekoru kırdık. Projemiz ülkemiz sınırlarını da aşmıştır. 2020'de uluslararası bir nitelik kazanmış ve 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' ismi ile uygulanmıştır. Böylece, 3 kıtada yer alan 28 ülkede çok sayıda fidanı toprakla buluşturduk."

Projenin Türkiye'deki bütün vatandaşlarca sahiplenildiğini belirten Polat, salgın sürecinde bile çok sayıda fidanın ekildiğini anımsattı.

Projenin, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle 2023 yılında "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" mottosuyla kutlandığına işaret eden Polat, "11 Kasım'da, ülkemizin dört bir yanında 5 milyon fidan dikerek yeni ormanlar kurduk." ifadesini kullandı.

Polat, gelecek açısından oldukça önem verdikleri "Geleceğe Nefes Projesi"nin böylesine önemli bir ödüle layık görülmesinin doğru yolda olduklarını gösterdiğini vurgulayarak, AKDENİZ-PA üyelerine teşekkür etti.