Geleceğin Bilim İnsanları Yetişiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan "Sınır Tanımayan Çözümler" (Limitless Makers) programıyla geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul'da düzenlenen "Teknoloji ve Akademik Girişimcilik Kampı"nda buluşan Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş başarılı öğrencilere, 21. yüzyıl yetkinliklerinin tartışılıp geliştirildiği, akademik girişimcilik odaklı eğitim veriliyor.

Yüzde 1'lik başarı dilimindeki okullarda öğrenim gören ve iki aşamalı eleme sürecini başarıyla tamamlayan 14-19 yaş aralığındaki 50 öğrenci, İstanbul Riva'daki milli takımlar kampında bir araya getirildi.

Gençlere 1 aylık yaz kampı boyunca "yenilenebilir enerji, temassız ve önleyici teknolojiler, yeni nesil teknolojiler ve dijital hizmetler, yapay zeka ve veri bilimi, nörobilim ve genetik, havacılık ve uzay teknolojileri, fizik, kimya, biyoloji, psikoloji" alanlarında eğitimler veriliyor.

Eğitimler, alanında uzman 42 eğitmen ve akademisyen tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilirken, katılımcılar ayrıca çeşitli atölye çalışmalarıyla teknoloji üretim süreçlerini yakından deneyimleme fırsatı buluyor. 1 Temmuz'da başlayan ve 31 Temmuz'da sona erecek programın son haftasında öğrenciler, hazırladıkları final projelerini sunarak edindikleri bilgi ve deneyimleri sergileyecek.

"Limitless Makers" programının ilki 2021 yılında Antalya'da, ikincisi 2022 yılında İstanbul'da, üçüncüsü 2023 yılında Rize'de ve dördüncüsü 2024 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Bakan Bak: "Gençlerimizin yanında olmayı, onların fikirlerini desteklemeyi görev biliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 5 yıldır uygulanan ve Türkiye'nin yaş gruplarında en başarılı gençlerini buluşturan "Sınır Tanımayan Çözümler" programıyla onların eğitim öğretim süreçlerine katkı vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Bakan Bak, akademik girişimcilik alanında eğitim almak isteyen, teknolojiye ilgi duyan gençleri yaz tatili döneminde geleceğe hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sınır Tanımayan Çözümler programında gençlerimiz, yenilenebilir enerji, yeni nesil teknolojiler ve dijital hizmetler, yapay zeka, nörobilim, havacılık, uzay teknolojileri ve daha birçok alanda kendini geliştirme ve projelerini hayata geçirme fırsatı buluyor. Kampa katılan gençlerimiz, bir yandan akademik girişimciliği keşfederken, teknik projeler de üretiyor. Alanında uzman eğitmen ve akademisyenlerle bir araya gelerek tematik alanlarda hem öğreniyor hem de takım çalışmasını destekleyen aktivitelere dahil oluyorlar. Görüyoruz ki geleceğimiz emin ellerde. Heyecanla projelerini anlatan çocuklarımız, gençlerimiz var. Yarının mühendisleri, bilim insanları, akademisyenleri ve girişimcileri olarak bizlere umut veriyorlar. Bakanlık olarak gençlerimizin yanında olmayı, onların fikirlerini desteklemeyi görev biliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacak, gençlere öz güven aşılayan, başarıya giden yolu öğreten programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımcı tüm öğrencileri ve ailelerini kutluyorum."