Geleceğin Mührü: Türkiye'nin Şahlanış Hikayesi - Son Dakika
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Geleceğin Mührü: Türkiye'nin Şahlanış Hikayesi

05.07.2026 17:45
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İletişim Başkanlığı, 'Geleceğin Mührü' kampanyasıyla Türkiye'nin yerli teknoloji, enerji bağımsızlığı ve milli güç alanlarındaki başarılarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde tam bağımsız yarınlar için atılan imzayı duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası kapsamında paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, "Geleceğin Mührü" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"'Yapamazsınız' diyenlere inat, azimle, inançla ve milletimizden aldığımız güçle yola çıktık. Sadece yollar, köprüler, tüneller inşa etmekle kalmadık, gönüller arasında sarsılmaz köprüler kurduk.

Mavi Vatan'dan Gök Vatan'a, Siber Vatan'dan Uzay Vatan'a, yerli teknolojimizden enerji bağımsızlığımıza kadar her alanda Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. Ecdadımızın emanetini, çağın en ileri imkanlarıyla yarınlara taşıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu asra milletimizin imzasını atıyor, tam bağımsız yarınlar için geleceğin mührünü gururla vuruyoruz! Bu şahlanış, büyük ve güçlü Türkiye'nin hikayesidir."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Teknoloji, Politika, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

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