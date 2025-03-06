Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin: "Silah Bırakma Çağrısı Kesinlikle Suriye'nin Kuzeyini de Kapsamalı"

Güncel

(TBMM) - Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, "Terörsüz Türkiye" olarak tanımlanan sürece ilişkin; "Terörü bitirmek ve barışı kalıcı hale getirmek için güçlü bir irade koymak hepimizin ortak sorumluluğudur. Barışın kaybedeni olmaz. Bu sürecin yönetilmesi iradesinin de temsil edileceği yer TBMM olmalıdır. 'Bu silah bırakma çağırısı PKK'nın tüm unsurlarını kapsayacak' başlığını önemsiyoruz. Silah bırakma çağrısının kesinlikle Suriye'nin kuzeyini de kapsaması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Şahin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı'na boşanma davalarının hızlı sonuçlandırılmasıyla ilgili sundukları kanun teklifini anlattı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahin toplantıda, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında ekonomik krizi de gözettiğimizde özellikle de emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızın gerçekten nasıl bir tablo içerisinde olduğumuzun da altını çizmekte fayda var. Bir pide fiyatının 20 lira olduğu düşünüldüğünde emekli maaşının 14 bin 500 lira gibi bir rakam olduğu düşünüldüğünde emeklimizin günde 1 tane pide bile alamayacak olduğunu görüyoruz. Alsa bile maaşının yüzde 5'ini pideye ayırmak zorunda olduğunu görüyoruz. Bu tablodan çıkan sonuç, maalesef bu Ramazan'da emeklimiz bir pide bile yiyemiyor. Bu durumda emeklimizin içinde bulunduğu yaşam standartını düzeltmek iktidarın üzerinde bir vazife olarak durmaktadır.

"Uzayan boşanma davaları tarafları psikolojik olarak yıpratmakta"

Çekişmeli boşanma davalarının çok uzun sürmesi, yıllara varan bir zaman alması, hatta bazı davaların üst mahkemelere gittikten sonra bozulması gibi sebeplerle 7-8 yıla varan boşanma davalarını görebiliyoruz. Bu uzayan boşanma davaları, bireylerin sosyal hayatları, çevreleri, aileleri, çocukları açısından ciddi anlamda sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu, tarafları psikolojik olarak yıpratmakta, çocukları ciddi anlamda travmatik sonuçlara sevk etmekte, tarafların sosyal hayatını, evli olarak devam ettiği için ciddi anlamda etkilenmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında iki tarafın da boşanma talebi olması halinde boşanma yönünde ilk duruşmada karar verilmesi ama ferileri yönünden ise tefrik edilerek devam edilmesi yönünde bir kanun teklifi hazırladık."

"Terörü bitirmek ve barışı kalıcı hale getirmek için güçlü bir irade koymak hepimizin ortak sorumluluğu"

Kürt sorununun çözümüne yönelik süreçte yaşanan gelişmelere değinen Şahin, şöyle devam etti:

"Öncelikle Sayın Bahçeli'nin ekim ayında çağrısıyla başlayan bir süreç var. Örgütün terörle bir yere varamayacağını, ömrünü tamamladığını ve fesihten başka bir çare kalmadığını görmesi önemli bir adım. Elbette terörsüz bir Türkiye; huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşamak hepimizin ortak arzusudur. Terörü bitirmek ve barışı kalıcı hale getirmek için güçlü bir irade koymak hepimizin ortak sorumluluğudur. Barışın kaybedeni olmaz. Bu sürecin yönetilmesi iradesinin de temsil edileceği yer TBMM olmalıdır. 'Bu silah bırakma çağırısı PKK'nın tüm unsurlarını kapsayacak' başlığını önemsiyoruz. Bu başlığın Türkiye için bir tehdit oluşturan Kuzey Suriye'dek PKK'nın uzantısı olan bütün terör örgütlerini de kapsaması gerektiğini de ifade etmek istiyoruz. Farklı açıklamalar geliyor. Bazı kaynaklardan bütün unsurları kapsayacağı, bazı kaynaklardan Suriye'nin kuzeyini kapsamayacağı gibi açıklamalar geliyor. Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın uzantısı olan terör örgütlerinin varlığı Türkiye için tehdittir. Bu tehditten dolayı biz, bu silah bırakma çağrısının kesinlikle Suriye'nin kuzeyini de kapsaması gerektiğini ifade ediyoruz.

Bu süreç yürütülürken aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarını unutmadan, onların manevi ruhlarını incitmeden süreci yönetmek de önemli bir hassasiyet olacaktır. Terörsüz Türkiye; huzur, barış ve kardeşlik ikliminin içinde olduğu bir Türkiye, hepimizin yarınlara miras bırakacağı ortak bir sorumluluktur. Bu mirası yarınlara hediye etmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız."

"KHK mağdurları sivil ölüme terk edilmiştir"

Türkiye'nin bir adalet reformuna ihtiyacı olduğunu söyleyen İsa Mesih Şahin, şunları kaydetti:

"Özellikle kitlesel mağduriyetlere dönüşen sorunlar var. Bunlarla ilgili çözüm içeren yeni paketlere ihtiyaç var. Geçtiğimiz yargı paketleri maalesef bu beklentileri karşılayamamıştı. Tam da bir terör örgütü liderine umut hakkının konuşulabildiği bir iklimde kitlesel mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza da bu anlamda devletimizin el uzatmasında fayda görüyorum. KHK mağduriyetini bu Meclis kürsüsünden defalarca dile getirdik, burada büyük bir sosyal yara var ve biz bu konuya sosyal adaletin gereği olarak bakıyoruz. Terör örgüt mensuplarıyla mücadele etmek farklıdır, suç işleyen insanlarla mücadele etmek farklıdır ama hiçbir suça karışmamış, yargı organının 'masum' dediği insanlar farklıdır. Bu anlamda KHK mağduriyeti yaşayan insanlarımıza da devletimizin el uzatması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Maalesef insanlarımız sivil ölüme terk edilmiştir. Bu konu en başta adaletin temeli olarak çözülmelidir."

Şahin, "vatandaşta oluşan cezasızlık algısı kavramını da ortadan kaldıracak şekilde adil, eşitlikçi ve gerçekçi bir infaz rejimi düzenlemesine de ihtiyaç olduğunu" vurgulayarak, "31 Temmuz Covid Yasası diye anılan konuyla ilgili bir beklenti var. Yasada eşitliğe aykırı bir durum oluştu. Aynı cezayı almış kişilere farklı infaz uygulaması yapıldı. Eşitlikçi bir düzenlemeye ihtiyaç var" şeklinde konuştu.