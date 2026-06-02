Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Elazığ'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Elazığ'da

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Elazığ\'da
02.06.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen şenlikte öğrenciler geleneksel oyunlar ile eğlenirken, kültürel değerler aktarıldı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Ahmet Yılmaz Sentetik Spor Sahası'nda düzenlenen şenlikte öğrenciler, ip atlama, mendil kapmaca, kaleli yakantop ve ip çekme gibi geleneksel oyunlar oynadı.

Kentteki 80 okuldan 100 öğretmen ve 1500 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan Vali Numan Hatipoğlu, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Okulun yalnızca eğitim verilen ve bilgi edinilen bir yer olmadığını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Okul aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan bir köprü görevi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızın yeniden gündeme alınması ve çocuklarımıza aktarılması büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın sanal dünyadan, ekran bağımlılığından ve benzeri bağımlılıklardan uzak, en güzel şekilde yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen faaliyet ve benzerlerinin her okulda uygulanıyor olması büyük önem taşıyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin de çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Projesi"nin yalnızca bir oyun etkinliği olmadığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışıltı ve içten kahkahaları bizlere umut veren en kıymetli hazinedir. Çünkü biliyoruz ki mutlu çocuklar, güçlü bir toplumun ve aydınlık bir geleceğin en sağlam teminatıdır. Bu proje, kültürümüzün, değerlerimizin ve köklü geçmişimizin çocuklarımıza aktarılmasında önemli bir köprü görevi görüyor. Çocuklarımız geleneksel çocuk oyunlarını öğrenirken paylaşmayı, dayanışmayı, sabretmeyi, kurallara uymayı ve birlikte başarmanın mutluluğunu da deneyimliyor."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelinde bütüncül gelişmiş bireyler yetiştirme anlayışının yer aldığını vurgulayan Şahin, "Oyun sadece eğlence değil, aynı zamanda öğrenme, keşfetme, sosyalleşme ve kendini ifade etme aracıdır. Birlikte oynayan, gülen ve öğrenen çocuklar, yarının Türkiye'sini inşa edecek bireyler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Selahattin Hatipoğlu, Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Elazığ, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Elazığ'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:30
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:23:41. #7.13#
SON DAKİKA: Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Elazığ'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.