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(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali sona erdi. İki gün süren festivalde mandalinaya dair her şey katılımcılara sunuldu.

Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali düzenlendi. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler iki gün sürdü. Festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve eşi Melek Çiçek, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, Menderes Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kooperatif ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

"Tarımı destekleyeceğiz"

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gümüldür mandalinası başta olmak üzere tarım ürünlerine sahip çıkılması gerekiyor. Onun için bu festivaller daha güçlü yapılmalı. Türkiye tarımda kendine yeten bir ülkeydi. Bununla çocukluğumuzda övünürdük. Ama nasıl olduysa başka şeylerin ülkesi olmaya başladı. Tarımın yeterince desteklenmediği bir ülke haline döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin her daim yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Tanıtım çalışmalarımız sürecek"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ise, "Menderes Belediyesi olarak her daim vatandaşımızın yanındayız. Ekiplerimiz ile ilk günden itibaren sahadayız ve sahada olmayı sürdüreceğiz. Her mahallemize eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu daha başlangıç, çalışamaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Yaptıklarımız, ileride yapacaklarımızın da teminatıdır. Mandalina Festivalimiz meşhur satsuma mandalinamızı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma adına attığımız adımlardan sadece biridir. Mandalinamıza hep birlikte sahip çıkmalıyız, çıkacağız da. Bölgemizin önemli ürünleri arasında yer alan satsuma mandalinamız ve güzel ilçemizin diğer ürünlerini geniş kitlelere ulaşma hedefimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gün boyu gösteriler

İki gün süresince gün boyu yapılan programlarda festival coşkusu doruğa çıktı. Yarışmalar, etkinlikler, oyunlar ve konserler ile dolu dolu bir hafta sonu Menderes Eski Köy Meydanı'nda yaşandı. Kurulan stantlarda mandalinaya dair her şey katılımcılara sunulurken en iyi mandalina üreticisi yarışması da gerçekleştirildi. Yerel şarkı grupları da festivalde sahne alırken, mandalinadan yapılan farklı lezzetler ise gastro şov ile tanıtıldı. Sihirbaz gösterisi, halk oyunları ve çılgın saç yarışması ile en iyi mandalina kostümü yarışması da festivalde gerçekleştirildi.

Çevreye karşı duyarlılık

Festival kapsamında belediye ile ortak çalışma yürüten Zeytince Derneği'de atmosfere salınan karbon dioksit ve sera gazı emisyonunun ölçümünü sağlayan karbon ayak izi ile ilgili bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında katılımcılara anket yapılırken, uygulama ile vatandaşlar da bilgilendirildi.

Dev Atatürk fotoğrafı

Etkinlikte sahne alan Ersin Şov ise festival coşkusunu doruğa çıkardı. Gerçekleştirilen şov kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün narenciye ile olan dev fotoğrafı da festival alanında açıldı. Atatürk fotoğrafı katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Başkan Çiçek'ten zeybek gösterisi

Festivalin kapanışı ise Tolga Çandar konseri ile oldu. Festival alanını dolduran katılımcılar Çandar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de sahnede zeybek oynayarak herkesin takdirini topladı. Çiçek'in dansı vatandaşlardan büyük alkış aldı.