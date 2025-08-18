Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta - Son Dakika
Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta

18.08.2025 21:14
Geleneksel Oyunlar Tırı, çocuklar ve aileler için Muş'ta oyun şöleni düzenliyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, çocuklar, gençler ve nostaljik anlamda geçmişin unutulmaz sıcak atmosferini hatırlamak isteyen yetişkinler için Muş'ta vatandaşlarla buluşacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, birbirinden eğlenceli geleneksel oyunların barındığı tırla önceki aylarda başta 6 Şubat depreminin etkilediği şehirlerde, sonrasında ise birçok ilde çocuklar için oyun şenliklerinin düzenlendiği belirtildi.

Ankara'dan yola çıkan oyun tırı, Anadolu'nun birçok ilinde mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi yüzyıllardır Türk kültürünün temel taşlarından olan geleneksel oyunları tanıtmayı, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

"Yarınımızın teminatı yavrularımızın kalplerine neşe, anne-babaların hatıralarına konuk olmaya geliyoruz" sloganıyla şimdiye kadar gittiği her şehirde gençler ve çocuklar tarafından sevgi ve heyecanla karşılanan oyun tırı yüzbinlerce çocuğa ve ebeveyne ulaşarak kuşakların hep birlikte eğlenmesine imkan sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, şunları kaydetti:

"Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ebeveynlerin nostaljik bir yolculuğa çıkması, çocukların ise unutamayacakları güzel bir oyun şöleni yaşamaları için bütün Muş halkını bu güzel şenliğe davet ederek geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımak adına 21 Ağustos Perşembe günü 18.00-22.00 saatleri arasında bütün Muş halkını Muş Belediyesi Göletli Parkın'da buluşmaya davet ediyorum."

Geleneksel Oyunlar Tırı, 22-26 Ağustos'ta Bitlis'te, 27 Ağustos'ta Siirt'te, 28 Ağustos'ta Batman'da, 29 Ağustos'ta ise Mardin'de vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: AA

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
