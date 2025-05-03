Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Eğitime Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Eğitime Devam Ediyor

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Eğitime Devam Ediyor

Sakarya'daki merkez, 14 branşta geleneksel sanat eğitimi vererek kültürel mirası geleceğe taşıyor.

03.05.2025 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da faaliyet gösteren ihtisas merkezinde geleneksel sanatlar, 14 branşta verilen eğitimlerle geleceğe taşınıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 10 yıldır hizmet veren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde, geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılması için hat, ebru, kat'ı, tezhip, çini, cilt, çamur şekillendirme, ahşap oyma, sedef kakma, vitray ve kaligrafi gibi alanlarda kurslar düzenleniyor.

Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen "Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri"nde 2016'da kültür ve sanat alanında ikincilik elde eden merkezde, 14 branşta düzenlenen ve en az 4 yıl süren eğitimlere katılanlar, yapımını öğrendikleri geleneksel sanatları yaşatmaya çalışıyor.

Kurslara "sıfırdan" başlayarak uzun yıllar emek veren öğrenciler arasından Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçıların da yetiştiği merkezde, İslam sanatları alanında önde gelen isimlerin 55 koleksiyon eseri de yer alıyor.

"Merkezdeki eğitimlere 'hobi atölyeleri' gibi bakılmamalı"

Merkezin sanat koordinatörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Bağdagül Kadriye Atan, AA muhabirine, merkezdeki eğitmenlerin alanında yetkin kişiler olduğunu ve her branşın en az 20 öğrencisi bulunduğunu söyledi.

Atan, her alanın kendi içerisinde bir ağırlığı olduğunu, eğitimlerin en az 4 yıl sürdüğünü anlatarak, merkezdeki eğitimlere "hobi atölyeleri" gibi bakılamayacağını vurguladı.

Alanında uzmanlaşmak, yüksek lisansını bu alanda yapmak isteyen öğrencilerin bu bilinçle kurslara katıldığını dile getiren Atan, sıfırdan başlayan 3 kursiyerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olduğunu belirtti.

"Geleneksel İslam sanatlarına hizmet vermek ayrıcalık"

Atan, geleneksel İslam sanatlarına hizmet vermenin ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Merkezdeki eğitimlerin kişisel gelişime de katkı sağladığına işaret eden Atan, "Bu sanatlar hiçbir zaman aceleye gelen sanatlar değil. Bu yolculuğa çıkan öğrencimiz, 'Sanatçı olacağım.' diye yola çıkmaz, ağır ilerleyeceğinin bilincindedir. Bu süreçte emekle sanatçı olma yolunda adım atar." diye konuştu.

Atan, merkezde bu zamana kadar 5 binin üzerinde öğrenci yetiştirdiklerini aktararak, Türkiye çapında "en donanımlı" merkez olduklarını söyledi.

Geleneksel İslam sanatlarının 15 ve 16. yüzyıldan başlayan temel klasik eğitim sistemini baz aldıklarını anlatan Atan, kursiyerlerin uzun süreli eğitimlerin ardından meslek sahibi olduklarını kaydetti.

Atan, "Geleneksel İslam sanatlarını, gelecek nesillere en iyi şekilde öğreterek aktarma hedefindeyiz. Bunu başaran bir merkez olduğumuza inanıyoruz. Farklı şehirlerden gelen öğrencilerimiz var. Yurt içinden, yurt dışından herkese hizmet eden, bu sanatları bütün kitlelere dağıtmak isteyen bir merkeziz." ifadelerini kullandı.

"Eğitimler emek yoğun çalışma gerektiriyor"

Çamur şekillendirme eğitmeni, Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Mehmet Hüseyin Karaca, Kütahya'dan gelerek uzun zamandır merkezde eğitim verdiğini söyledi.

Bu alana denemelerle yeni eserler de kazandırdıklarını belirten Karaca, kursiyerlerin eğitimi tamamlayarak kendi iş yerlerini açmalarının kendisine mutluluk verdiğini ifade etti.

Karaca, kurslara taleplerin gün geçtikçe arttığını ancak sınırlı sayıda öğrenci aldıklarını dile getirerek, diğer başvuranların yedek kontenjanda tutulduğunu kaydetti.

Geleneksel sanatları gelecek nesillere aktarmak istediklerini vurgulayan Karaca, emek yoğun çalışma gerektiren eğitimlerin 5 yıla kadar sürebildiğini belirtti.

Kursiyer emekli mimar Süleyman Deva Niğdelioğlu ise çamur şekillendirme kursuna 3 yıl önce başladığını söyledi.

Niğdelioğlu, birçok eser yaptığını, ileride sergi açmayı düşündüğünü anlatarak, gelenekleri yaşatmanın mutluluk verdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belediye, sakarya, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Eğitime Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:04:44. #7.12#
SON DAKİKA: Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Eğitime Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.