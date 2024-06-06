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"Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Yıl Sonu Karma Sergisi" yarın sanatseverlerle buluşacak.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sergi, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ESEV Sanat Festivali kapsamında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açacak.

Çiniden kağıt rölyefe, tezhipten hüsn-i hata kadar sanatın farklı dallarından toplam 159 eserin yanı sıra çocuklar tarafından yapılmış 52 çalışmanın da meraklılarının ilgisine sunulacağı sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.