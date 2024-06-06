Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Yıl Sonu Karma Sergisi - Son Dakika
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Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Yıl Sonu Karma Sergisi

Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Yıl Sonu Karma Sergisi

Esenler Belediyesi Sanat Evi tarafından düzenlenen ESEV Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide, çiniden kağıt rölyefe, tezhipten hüsn-i hata gibi farklı sanat dallarından toplam 159 eser ve 52 çocuk çalışması sergilenecek. Sergi, 30 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

06.06.2024 22:07
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"Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Yıl Sonu Karma Sergisi" yarın sanatseverlerle buluşacak.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sergi, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ESEV Sanat Festivali kapsamında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açacak.

Çiniden kağıt rölyefe, tezhipten hüsn-i hata kadar sanatın farklı dallarından toplam 159 eserin yanı sıra çocuklar tarafından yapılmış 52 çalışmanın da meraklılarının ilgisine sunulacağı sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Yıl Sonu Karma Sergisi - Son Dakika

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