Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, ramazan ayında birçok etkinliğe imza atacak

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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, ramazan ayında Ankara'daki tesislerinde sevgi evlerindeki çocuklar da dahil birçok gence hem "Enderun iftarı" hem de gündüzleri spor ve sanat kursu eğitimleri vereceklerini söyledi.

Turus, Beytepe'de bulunan Geleneksel Spor Dalları Tesisleri'nde yaptıkları ve ramazan ayında yapacakları çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Geleneksel sporları çocukların tanıması ve bilmesinin çok önemli olduğunu belirten Turus, "Çocuklarımızın geleneklerine bağlı bir şekilde geleceğe yürümesi, ülkemizin geleceği için her alandaki başarısı için de çok kıymetli. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Türkiye'de geleneksel sporlarımıza, geleneksel oyunlarımıza çocuklarımızın daha çok yönelebilmesi için önce Ankara'da, sonra İstanbul'da ve farklı illerimizde geleneksel spor tesisleri oluşturduk." diye konuştu.

Ankara'da Beytepe'de geleneksel oyun alanları oluşturduklarını dile getiren Turus, şöyle devam etti:

"Ankara'nın çok güzel bir muhitinde yeşilliklerin içerisinde ata binebilecekleri, ok atabilecekleri, geleneksel oyunları oynayabilecekleri, geleneksel kurslara gelebilecekleri ve aileleriyle birlikte, kırk dönümlük yeşil bir alanda zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturduk. Burada, 29 farklı alanda geleneksel oyunlar, sanatlar, müzik sanatı üzerine kurslar veriyoruz. Aynı zamanda binicilik eğitimi de veriyoruz."

Yetimlere hem spor hem "Enderun iftarı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışından hediye edilen atların bir bölümüne burada bakıldığını belirten Turus, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da o atları halkla buluşturuyoruz. Yine geleneksel okçuluk ve uluslararası ok eğitimimiz var. Bizim Geleneksel Sporlar Kulübü, Ankara'da bu konuda 1000'in üzerinde lisanslı sporcu yetiştirdi. Ankaralılarımızdan ve il dışından gelen çok ciddi bir kitlemiz var." dedi.

Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, bazı kurumlar ve yerel yönetimlerle birlikte ramazan için özel çalışmalar yaptıklarını aktaran Turus, şunları kaydetti:

"Öncelikle tabii tüm milletimizin ramazan ayını kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah, dünyadaki acıların son bulmasına, savaşların son bulmasına vesile olsun inşallah. Bereketli olsun. Biz de her yıl ramazan ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, belirli sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sevgi evlerinde kalan çocuklarımıza, yetim çocuklarımıza ve aynı zamanda spor alanında, bilimsel alanda başarılı gençlerimize, bu tesislerde 30 gün boyunca farklı bir 'Enderun iftarı' yaptırıyoruz."

İftardan önce ramazan çadırında geleneksel oyunlar oynattıklarını da anlatan Turus, "Ata bindiriyoruz, ok attırıyoruz, Hacivat-Karagöz, sonra geleneksel el sanatları deneyimlemeleri ve hakikaten işte Osmanlı şerbetlerinden tutun da Osmanlı yemeklerine kadar kendilerinin unutmayacağı bir iftar veriyoruz. Hakikaten bu önemli ayın faziletini anlatabilecek, aynı zamanda kültürümüzün de ana unsuru olan ramazanda, o ramazanın verdiği coşkuyla yetimlerimizin de mutlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda destek olan tüm kuruluşlarımıza, destek olan tüm sivil toplum örgütlerimize, bağışçılarımıza, Anadolu Ajansının vasıtasıyla teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe emin adımlarla giden gençler yetiştiriyoruz"

"Geleneklerine bağlı, sportif dinamikliğe sahip, geleceğe emin adımlarla giden gençler yetiştiriyoruz." diyen Turus, "O gençleri yetiştirirken de ailelerinin de gelip geleneksel alanlarda geçmişi yad edebilecekleri, geçmiş dönemde biz de bunları yaptık diyebilecekleri, işte sokak oyunlarından geleneksel oyunlara zaman geçirebileceği, güzel bir peyzaj alanı olan kırk dönüm yeşilin içerisinde ama bir yandan da işte güzel geleneksel yemeklerin olduğu restoranlarımızın sosyal alanlarımızın olduğu bir yer." şeklinde konuştu.

Bütün Ankaralıları ve Ankara dışından gelecekleri burada misafir etmek istediklerini aktaran Turus, "Biz burada toplumla birlikte çalışıyoruz, onlara imkanlarımızı sunuyoruz. Bir yandan da geleneksel sporlar akademisiyle 29 farklı kursla vatandaşlarımıza hitap ediyoruz. İşte el sanatlarından hat sanatından tutun da tezhibe, çini sanatına, değerler eğitimine ve TRT Müzik ile birlikte organize ettiğimiz müzik eğitimlerini de birlikte yapıyoruz. Tekrardan herkese hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.