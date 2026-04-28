Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Yayımlandı

28.04.2026 11:01
Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının usul ve esaslarını düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin yetkilendirilmesi ve uygulama yapılacak sağlık kuruluşlarının çalışma ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlandı.

Yönetmelik, GETAT uygulamalarının yapıldığı sağlık tesislerini ve bu tesislerdeki uygulayıcıları kapsıyor. Uygulamalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş merkez veya ünitelerde, sertifikalı GETAT uygulayıcıları tarafından yapılacak. Diş hekimleri, diş hekimliği alanında sertifikalı oldukları GETAT uygulamalarını belirli sağlık tesislerinde gerçekleştirebilecek.

Yönetmelik kapsamında, Bilim Komisyonu oluşturulacak ve uygulama alanları, eğitim, çalışma usul ve esasları, ücretlendirme, denetim ve yasaklar gibi konular detaylı şekilde düzenleniyor. Ayrıca, uygulama merkezi veya ünitesi açmak isteyen sağlık tesislerinin başvuru süreci ve gerekli belgeler de belirtiliyor.

