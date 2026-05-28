Minik gelenginin havuç keyfi bayram neşesi oldu

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan gelenginin havuç yerken çekilen görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Kurumun sanal medya hesabından, "Minik gelenginin havuç keyfi bayram neşesine dönüştü" notuyla yapılan paylaşımda, doğanın sevimli anlarının bayram coşkusuna renk kattığı belirtildi. Görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Paylaşımda ayrıca, "Bayram coşkusunu doğanın sevimli anlarıyla paylaşmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.